Nadal nimmt erste Hürde in Melbourne

Melbourne (SID) – Titelverteidiger Rafael Nadal hat seine durchaus schwierige, erste Hürde bei den Australian Open letztlich sicher genommen. Der Grand-Slam-Rekordchampion mit 22 Titeln bezwang den formstarken Briten Jack Draper 7:5, 2:6, 6:4, 6:1. Nadal trifft in der zweiten Runde nun auf den US-Amerikaner Mackenzie McDonald. Im vergangenen Jahr war der mittlerweile 36 Jahre alte Topstar beim ersten Jahreshighlight zum Titel gestürmt.

„Wenn man alle Umstände der vergangenen sechs Monate miteinbezieht, war es ein guter Start“, sagte Nadal, der in der Vorbereitung auf Melbourne seine beiden Partien verloren hatte. Doch zum Start des Majors war der Familienvater einmal mehr da. Es bleibt bei zwei Erstrundenniederlagen in seiner Karriere bei Grand-Slam-Turnieren. Er verlor gegen den Belgier Steve Darcis bei Wimbledon 2013 und gegen seinen Landsmann Fernando Verdasco vor sieben Jahren in Australien.