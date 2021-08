Nächste Knie-OP bei Federer: „Bin für viele Monate raus“

Köln (SID) – Roger Federer muss sich zum dritten Mal am rechten Knie operieren lassen und wird in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr auf die ATP-Tour zurückkehren. „Ich werde für viele Wochen Krücken brauchen und bin für viele Monate raus“, sagte der Schweizer eine Woche nach seinem 40. Geburtstag in einem Instagram-Video.

Der 20-malige Grand-Slam-Champion hatte zuletzt seine Teilnahme an den ATP-Masters in Toronto und Cincinnati abgesagt. Der Start bei den US Open (ab 30. August) stand in den Sternen. Nun steht fest, dass Federer nicht dabei sein wird.

„Ich möchte Euch ein Update darüber geben, was seit Wimbledon passiert ist“, sagte Federer am Sonntag, „ich habe bei den Ärzten viele Checks hinter mich gebracht, auch am Knie. Sie haben mir gesagt, dass ich operiert werden muss. Ich werde es tun.“

BREAKING: Roger Federer just announced he will have knee surgery and will be out "many months." Says, "I want to give myself a glimmer of hope to return to the tour in some shape or form."

No US Open, and no definitive word on whether or not he'll play Australia in January.

