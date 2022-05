Nächster klarer Sieg: Swiatek hat es eilig in Paris

Paris (SID) – Turnier-Topfavoritin Iga Swiatek legt bei den French Open weiter ein enormes Tempo vor. Die 20 Jahre alte Weltranglistenerste aus Polen schlug am Donnerstag in ihrem Zweitrundenmatch die US-Amerikanerin Alison Riske 6:0, 6:2 und feierte ihren 30. Sieg in Serie. Für ihren Erfolg brauchte Swiatek nur 61 Minuten.

Schon in der ersten Runde hatte sie die Ukrainerin Lesia Zurenko in 54 Minuten mit 6:2, 6:0 besiegt. Swiatek, Turniersiegerin von 2020, dominiert das Geschehen seit dem Rücktritt der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Ashleigh Barty nach den Australian Open.