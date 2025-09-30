Nächster Meilenstein: Top 50 für Eva Lys
Eva Lys hat beim WTA-1000-Turnier in Peking das Viertelfinale erreicht und wird dadurch im WTA-Ranking erstmals in die Top 50 einziehen.
Es ist das Jahr der Meilensteine für Eva Lys. Zu Beginn des Jahres schaffte die 23-jährige endlich den erstmaligen Einzug in die Top 100 im WTA-Ranking – dank ihres Laufs als Lucky Loser ins Achtelfinale der Australian Open.
Wenige Wochen später war Lys zudem erstmals die deutsche Nummer eins. Beim WTA-1000-Turnier in Peking gelingen der Hamburgerin nun die nächsten Meilensteine. In der dritten Runde gewann sie zunächst gegen Elena Rybakina erstmals gegen eine Top-10-Spielerin.
Nun folgte in Peking der vierte Sieg in Serie. Lys besiegte im Achtelfinale die US-Amerikanerin McCartney Kessler mit 4:6, 6:1, 6:2 und erreichte erstmals das Viertelfinale eines Masters-Turniers. Dank des Sieges gegen Kessler darf sich Lys über eine weitere Premiere freuen. Im WTA-Ranking wird sie nach den China Open erstmals in die Top 50 einziehen. Ihre nächste Gegnerin in Peking ist Titelverteidigerin Coco Gauff.
Eva Lys on reaching her 1st WTA 1000 QF in Beijing
“I’m trying to hold back my tears. It was so fun playing in front of you guys.. I didn’t expect to have a lot of fans in China. I really appreciate that. 🥹 it means so much to be in my 1st WTA 1000 QF”
pic.twitter.com/Q9AjSkeVFQ
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 30, 2025