Nächster Meilenstein: Top 50 für Eva Lys

Eva Lys hat beim WTA-1000-Turnier in Peking das Viertelfinale erreicht und wird dadurch im WTA-Ranking erstmals in die Top 50 einziehen.

Es ist das Jahr der Meilensteine für Eva Lys. Zu Beginn des Jahres schaffte die 23-jährige endlich den erstmaligen Einzug in die Top 100 im WTA-Ranking – dank ihres Laufs als Lucky Loser ins Achtelfinale der Australian Open.

Wenige Wochen später war Lys zudem erstmals die deutsche Nummer eins. Beim WTA-1000-Turnier in Peking gelingen der Hamburgerin nun die nächsten Meilensteine. In der dritten Runde gewann sie zunächst gegen Elena Rybakina erstmals gegen eine Top-10-Spielerin.

Nun folgte in Peking der vierte Sieg in Serie. Lys besiegte im Achtelfinale die US-Amerikanerin McCartney Kessler mit 4:6, 6:1, 6:2 und erreichte erstmals das Viertelfinale eines Masters-Turniers. Dank des Sieges gegen Kessler darf sich Lys über eine weitere Premiere freuen. Im WTA-Ranking wird sie nach den China Open erstmals in die Top 50 einziehen. Ihre nächste Gegnerin in Peking ist Titelverteidigerin Coco Gauff.