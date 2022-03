Nächster Schritt zur Nummer eins: Medwedew schlägt Martinez

Miami (SID) – Der Russe Daniil Medwedew hat den nächsten Schritt in Richtung erneuter Weltranglisten-Führung gemacht. Beim Tennis-Masters in Miami setzte sich der 26-Jährige in seinem Drittrundenmatch gegen den Spanier Pedro Martinez mit 6:3, 6:4 durch und braucht noch zwei Siege, um Novak Djokovic wieder als Nummer eins der Welt abzulösen.

Zuvor hatte der an Nummer eins gesetzte Medwedew bereits den zweimaligen Turniersieger Andy Murray (Großbritannien) 6:4, 6:2 geschlagen, in der ersten Runde hatte er ein Freilos.

Im kalifornischen Indian Wells war Medwedew zuletzt früh ausgeschieden und hatte die Führung im Ranking nach drei Wochen wieder an Djokovic verloren. Der Serbe tritt als Ungeimpfter nicht bei den beiden Masters-Turnieren in den USA an. Der 20-malige Grand-Slam-Sieger und sechsmalige Miami-Champion kehrt erst zur europäischen Sandplatzsaison auf die Tour zurück.