Paire nach US-Open-Ausschluss negativ getestet

Köln (SID) – Der französische Tennisprofi Benoit Paire ist wenige Tage nach seinem positiven Coronabefund, der ihn die Teilnahme an den US Open gekostet hatte, negativ getestet worden. Das gab die Nummer 23 der Weltrangliste am Mittwoch in einem Live-Video bei Instagram bekannt.

„Um die Wahrheit zu sagen: Ich wurde negativ getestet“, sagte der 31-Jährige, der sich in Quarantäne befindet. Dies sei bereits am Montag gewesen. „Ich werde weiterhin Tests machen. Ich fühle mich sehr gut und habe keine Symptome“, berichtete er.

Am Samstag war Paire bereits in der US-Open-Blase in New York positiv getestet und daraufhin vom Turnier ausgeschlossen worden. Er nannte die Hochsicherheitszone rund um Flushing Meadows eine „Fake Bubble“ und attackierte die Organisatoren. Der Kritik schloss sich neben Superstar Novak Djokovic auch der deutsche Profi Alexander Zverev (Hamburg) an, der sich unzureichend informiert fühlte.

Paires Kontaktpersonen im Spielerfeld wurden angewiesen, sich täglichen Tests zu unterziehen und sich abseits des Courts nur noch in ihren Hotelzimmern aufzuhalten.