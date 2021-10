Petkovic scheidet in Indian Wells früh aus

Köln (SID) – Tennisprofi Andrea Petkovic (Darmstadt) ist beim WTA-Turnier in Indian Wells bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Nach einem umkämpften ersten Satz verlor die 34-Jährige gegen die Kasachin Julia Putinzewa 6:7 (2:7), 1:6. Vor knapp drei Monaten beim Turnier in Hamburg hatte Petkovic Putinzewa noch geschlagen.

In Indian Wells schlägt zudem Angelique Kerber (Kiel/Nr. 10) auf. Die deutsche Nummer eins hat zum Auftakt ein Freilos.