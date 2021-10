Indian Wells 2021: Spieler, Preisgeld und TV-Übertragung

Am Mittwoch, den 6. Oktober 2021, beginnt im Indian Wells Tennis Garden die Hauptrunde der BNP Paribas Open 2021. Die Qualifikation startete bereits am Montag, den 4. Oktober 2021. Es ist die erste Herbst-Ausgabe des Masters-1000er-Turniers. Alle Informationen zu den gemeldeten Spielern, dem ausgeschütteten Preisgeld und der TV-Übertragung finden Sie in diesem Bericht.

Wann und wo finden die BNP Paribas Open 2021 statt?

Wegen der ausgebreiteten Corona-Pandemie wurde Indian Wells 2020 abgesagt. Zunächst wurde das Masters-1000-er Turnier der WTA- und ATP-Tour in den März diesen Jahres gelegt, ehe der neue Termin im Oktober festgelegt wurde. Die erste Herbst-Ausgabe der BNP Paribas Open findet vom 4. bis 17. Oktober im Indian Wells Tennis Garden statt.

Sind Zuschauer in Indian Wells erlaubt?

In Indian Wells gilt ein strenges Schutzkonzept: Dementsprechend müssen alle Fans, Sponsoren, Mitarbeiter und Journalisten einen Nachweis über eine vollständige Impfung vorlegen, um Zugang zur Anlage zu bekommen. Darüber hinaus können abhängig von den herrschenden Bedingungen während des Turnieres zusätzliche Tests sowie das Tragen von Masken in bestimmten Bereichen angeordnet werden. Ansonsten kann die volle Zuschauerkapazität ausgenutzt werden.

Wo werden die BNP Paribas Open 2021 übertragen?

Die Tennisfans, die sich nicht auf der Anlage vor Ort befinden, können die Matches des Damen- und Herrenturnieres wie sonst auch auf verschiedenen Sendern und Diensten verfolgen. Während die Rechte für das WTA-Event bei WTA TV und DAZN liegen, überträgt Sky die Spiele der Herren.

Welche Spielerinnen und Spieler gehen in Indian Wells an den Start?

Damen

Generell findet sich für das Masters-1000-Turnier die gesamte Elite des professionellen Tennissports in der Wüste zusammen. Das Damenfeld muss dieses Jahr jedoch ohne die beiden Topgesetzten auskommen. Während Ashleigh Barty seit der Niederlage bei den US Open kein Spiel mehr bestritten hat, wurde Aryna Sabalenka positiv auf das Corona-Virus getestet. Durch diese beiden Absagen ist auch Angelique Kerber erstmals seit langer Zeit wieder unter den Top-10-Gesetzten bei einem größeren Turnier. Die Wildcards gingen mit Kim Clijsters und Emma Raducanu an durchaus prominente Namen.

1. Karolina Pliskova (CZE)

2. Iga Swiatek (POL)

3. Barbora Krejcikova (CZE)

4. Elina Svitolina (UKR)

5. Garbine Muguruza (ESP)

6. Maria Sakkari (GRE)

7. Petra Kvitova (CZE)

8. Belinda Bencic (SUI)

9. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)

10. Angelique Kerber (GER)

Herren

Die Meldeliste der Herren wird von US Open Champion Daniil Medvedev angeführt. Durch die Absagen von Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic und Titelverteidiger Dominic Thiem, eröffnet sich die Chance für die nachfolgende Generation, einen weiteren Masters-1000-Titel einzufahren. Die Wildcards gingen ebenfalls an bekannte Namen: Andy Murray, Holger Rune und Jack Sock. Deutsche Spieler die von den zahlreichen Absagen profitierten und somit ins Hauptfeld gelangen konnten sind unter anderem Daniel Altmaier und Philipp Kohlschreiber.

1. Daniil Medvedev (RUS)

2. Stefanos Tsitsipas (GRE)

3. Alexander Zverev (GER)

4. Andrey Rublev (RUS)

5. Matteo Berrettini (ITA)

6. Casper Ruud (NOR)

7. Felix Auger-Aliassime (CAN)

8. Hubert Hurkacz (POL)

9. Denis Shapovalov (CAN)

10. Jannik Sinner (ITA)

Wer sind die Favoriten?

Gerade im Damenfeld wird es spannend, wer am Ende triumphieren kann. Inwieweit der Youngster Leylah Fernandez und US Open Champion Emma Raducanu an ihre Leistungen anknüpfen können, bleibt abzuwarten. Auch Titelverteidiger Bianca Andreescu befindet sich momentan in einem kleinen Formtief. Bei den Herren hingegen gibt es klare Favoriten auf den Titel: Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev konnten bereits alle Masters-1000-Titel einfahren und wittern nun – durch die Abstinenz der „Großen Drei“ die Chance auf einen weiteren Triumph.

Wie hoch ist das ausgeschüttete Preisgeld bei den BNP Paribas Open?

Preisgeld Sieger $1,209,730 Finale $640,000 Halbfinale $335,000 Viertelfinale $175,000 4. Runde $92,000 3. Runde $51,895 2. Runde $29,045 1. Runde $18,155

