Preisgeld Australian Open 2020: So viel verdienen Nadal & Co.

Vom 20. Januar bis 2. Februar 2020 gehen die Australian Open in die nächste Auflage. Auch in diesem Jahr ist das Preisgeld für Rafael Nadal und Co. stark angestiegen. 2020 werden 71 Millionen Australische Dollar ausgeschüttet. tennis MAGAZIN listet auf, wie viel Preisgeld die Profis in Melbourne von Runde zu Runde erhalten.

Die Australian Open lassen es zu Beginn des neuen Jahrzehnts krachen. Beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne wird ein Rekordpreisgeld von 71 Millionen Australische Dollar (ca. 44,36 Millionen Euro) ausgeschüttet. Das bedeutet eine Steigerung von 13,6 Prozent zum Vorjahr. Die Hauptfeldstarter bei den Australian Open erhalten 15.ooo Australische Dollar mehr als im Vorjahr – eine Steigerung des Preisgeldes um 20 Prozent. Die größte prozentuale Steigerung beim Preisgeld gibt es beim Erreichen der zweiten Runde: 21,9 Prozent mehr als zum Vorjahr. Gewinnt man ein Match in Melbourne, erhält man bereits 128.000 Australische Dollar.

PREISGELD AUSTRALIAN OPEN 2020: DIE RUNDEN IM ÜBERBLICK

2001 wurde bei den Australian Open ein Preisgeld von 13,9 Millionen Australische Dollar ausgeschüttet. Knapp 20 Jahre später sind es 412 Prozent mehr. Das Preisgeld ist um 57,1 Millionen Australische Dollar angestiegen. Seit Craig Tiley im Jahr 2007 Turnierdirektor der Australian Open wurde, ist das Preisgeld 255 Prozent angestiegen. „Wir glauben fest an die Erhöhung des Preisgeldes auf allen Ebenen des Spiels. Wir arbeiten weiter daran, um lebensfähige Karrierewege im Sport zu erschaffen und mehr Spielern es zu ermöglichen, mehr Geld zu verdienen”, sagte Tiley.

Einzel Herren & Damen 2020 (in AUS-Dollar) 2019 1. Runde 90.000 $ 75.000 $ 2. Runde 128.000 $ 105.000 $ 3. Runde 180.000 $ 155.000 $ Achtelfinale 300.000 $ 260.000 $ Viertelfinale 525.000 $ 460.000 $ Halbfinale 1.040.000 $ 920.000 $ Finale 2.065.000 $ 2.050.000 $ Sieg 4.120.000 $ 4.100.000 $

Doppel Herren & Damen 2020 1. Runde 25.000 $ 2. Runde 38.000 $ Achtelfinale 62.000 $ Viertelfinale 110.000 $ Halbfinale 200.000 $ Finale 380.000 $ Sieg 760.000 $