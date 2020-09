Preisgeld French Open 2020: Das verdienen Nadal, Zverev & Co.

Bei den French Open vom 27. September bis 11. Oktober 2020 werden insgesamt 38 Millionen Euro Preisgeld ausbezahlt – zehn Prozent weniger als im Vorjahr. tennis MAGAZIN listet auf, wie viel die Profis von Runde zu Runde verdienen können.

42,661 Millionen Euro. So viel wurde im Jahr 2019 bei den French Open insgesamt an Preisgeld ausgeschüttet. In diesem Jahr fällt das Preisgeld beim Grand-Slam-Turnier in Paris wegen der Corona-Pandemie etwas geringer aus. 38 Millionen Euro werden an die Spieler und Spielerinnen, die bei den French Open teilnehmen verteilt. Das ist eine Verringerung des Preisgelds um 10,93 Prozent.

Preisgeld French Open 2020: Die Runden im Überblick

Zwar wird bei den French Open in diesem Jahr insgesamt weniger zu verdienen sein. Doch die Teilnehmer an der ersten Runde dürfen sich über eine große Steigerung beim Preisgeld freuen. Waren es im Jahr 2019 46.000 Euro für die Teilnahme an der ersten Runde, sind es in diesem Jahr 60.000 Euro. Bei allen anderen Runden gibt es im Vergleich zum Vorjahr weniger Preisgeld zu verdienen. Der Sieger und die Siegerin im Stade Roland Garros erhält jeweils 1,6 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 2,3 Millionen Euro.

EINZEL

2020 Preisgeld in € Preisgeld in USD 2019Preisgeld Prozentuale

Veränderung zu 2019 Sieger €1,600,000 $1,894,332 2.300.000 € -30.43% Finalist €800,000 $947,166 1.180.000 € -32.20% Halbfinale €425,250 $503,478 590.000 € -27.92% Viertelfinale €283,500 $335,652 415.000 € -31.69% 4. Runde €189,000 $223,768 243.000 € -22.22% 3. Runde €126,000 $149,179 143.000 € -11.89% 2. Runde €84,000 $99,452 87.000 € -3.45% 1. Runde €60,000 $71,037 46.000 € 30.43% 3. Runde Quali €25,600 $30,309 27.307 € 6.67% 2. Runde Quali €16,000 $18,943 20.897 € 30.61% 1. Runde Quali €10,000 $11,840 14.286 € 42.86%

DOPPEL

2020 Preisgeld in Euro Preisgeld in USD Prozentuale

Veränderung zu 2019 Sieger €319,652 $378,454 -44.89% Finalist €188,030 $222,620 -35.16% Halbfinale €110,606 $130,953 -24.24% Viertelfinale €65,062 $77,031 -18.16% 3. Runde €38,272 $45,312 -9.95% 2. Runde €23,920 $28,320 4.00% 1. Runde €14,950 $17,700 30.00%

French Open 2020: PREISGELD-ENTWICKLUNG IN DEN LETZTEN JAHREN

Das Preisgeld bei den French Open hat sich seit dem Jahr 2011 mehr als verdoppelt. In diesem Jahr müssen die Spieler zwar einige Abstriche hinnehmen, doch die Schere beim Preisgeld zwischen einem Spieler, der in der ersten Runde ausscheidet und dem Sieger des Turniers, ist weitaus geringer als in den letzten Jahren.

Jahr Preisgeld insgesamt

in Euro Preisgeld insgesamt

in Dollar Prozentuale

Veränderung

zum Vorjahr 2011 €17,520,000 $19,065,176 – 2012 €18,718,000 $20,368,553 6. 84 % 2013 €22,000,000 $23,939,960 17. 53 % 2014 €25,018,900 $27,224,065 13.72 % 2015 €28,028,600 $30,499,040 12.03 % 2016 €32,017,500 $34,828,508 14.23 % 2017 €36,000,000 $39,159,720 12.44 % 2018 €39,197,000 $42,637,320 8. 88 % 2019 €42,661,000 $46,400,236 8. 84 % 2020 €38.000.000 $35.595.000 -10,93 %