French Open 2020: Alle Infos zu Spielern, Preisgeld und TV

BARTY Ashleigh (AUS) HALEP Simona (ROU) PLISKOVA Karolina (CZE) KENIN Sofia (USA) SVITOLINA Elina (UKR) ANDREESCU Bianca (CAN) BERTENS Kiki (NED) WILLIAMS Serena (USA) OSAKA Naomi (JPN) BENCIC Belinda (SUI) SABALENKA Aryna (BLR) KVITOVA Petra (CZE) KONTA Johanna (GBR) KEYS Madison (USA) MARTIC Petra (CRO) MUGURUZA Garbiñe (ESP) RYBAKINA Elena (KAZ) MERTENS Elise (BEL) VONDROUSOVA Marketa (CZE) RISKE Alison (USA)

23 KERBER Angelique (GER)

39 GOERGES Julia (GER)

64 SIEGEMUND Laura (GER)

86 PETKOVIC Andrea (GER)

92 MARIA Tatjana (GER)

105 FRIEDSAM Anna-Lena (GER)

Wildcards

Neben Andy Murray erhalten sieben französische Spieler eine Wildcard:

Herren

1 – BENCHETRIT Elliot (FRA)

2 – GASTON Hugo (FRA)

3 – HALYS Quentin (FRA)

4 – HOANG Antoine (FRA)

5 – JANVIER Maxime (FRA)

6 – MAYOT Harold (FRA)

7 – MURRAY Andy (GBR)

8 – RINDERKNECH Arthur (FRA)

Damen

Abgesehen von Genie Bouchard und US Open-Halbfinalistin Tsvetana Pironkova wurden ausschließlich französische Spielerinnen mit Eintrittskarten für das Hauptfeld ausgestattet:

1 – BOUCHARD Eugenie (CAN)

2 – BUREL Clara (FRA)

3 – JACQUEMOT Elsa (FRA)

4 – PAQUET Chloé (FRA)

5 – PARMENTIER Pauline (FRA)

6 – PARRY Diane (FRA)

7 – PIRONKOVA Tsvetana (BUL)

8 – TAN Harmony (FRA)

French Open: Qualifikation

Herren:

Yannick Hanfmann

Peter Gojowczyk

Cedrik-Marcel Stebe

Yannick Maden

Dustin Brown

Maximilian Marterer

Rudolf Molleker

Oscar Otte

Daniel Altmaier

Damen:

Tamara Korpatsch

Antonia Lottner

French Open: Titelverteidiger und ehemalige Sieger

2019 triumphierte überraschend die Australierin Ashleigh Barty im Einzel. Nach ihrem unerwarteten Titelgewinn platzierte sie sich wenige Wochen später mit ihrem Turniersieg in Birmingham an der Spitze der Weltrangliste, wo sie auch aktuell steht. Aus deutscher Sicht war 1999 zuletzt Steffi Graf erfolgreich. Insgesamt sicherte sich die Tennisikone sechs Titel in Roland Garros (1987, 88, 93, 95, 96, 99).

Seinen zwölften Titel sicherte sich Favorit Rafael Nadal. Er bezwang, wie schon 2018, im Finale den Österreicher Dominic Thiem. 93:2 Siege lautet die unglaubliche Bilanz des Spaniers in Paris. Lediglich gegen Robin Söderling 2009 (Achtelfinale) und Novak Djokovic 2015 (Viertelfinale) kassierte Nadal Niederlagen. 2016 gab er verletzungsbedingt vor Start seiner Dritt-Runden-Partie auf. Damit gilt der Mallorquiner als absoluter Rekordchampion in Roland Garros.

Herren

Damen

Jahr Siegerin Finalistin Ergebnis 2000 Mary Pierce Conchita Martínez 6:2, 7:5 2001 Jennifer Capriati Kim Clijsters 1:6, 6:4, 12:10 2002 Serena Williams Venus Williams 7:5, 6:3 2003 Justine Henin-Hardenne Kim Clijsters 6:0, 6:4 2004 Anastassija Myskina Jelena Dementjeva 6:1, 6:2 2005 Justine Henin-Hardenne Mary Pierce 6:1, 6:1 2006 Justine Henin-Hardenne Svetlana Kusnezova 6:4, 6:4 2007 Justine Henin Ana Ivanović 6:1, 6:2 2008 Ana Ivanović Dinara Safina 6:4, 6:3 2009 Svetlana Kusnezova Dinara Safina 6:4, 6:2 2010 Francesca Schiavone Samantha Stosur 6:4, 7:62 2011 Li Na Francesca Schiavone 6:4, 7:60 2012 Maria Sharapova Sara Errani 6:3, 6:2 2013 Serena Williams Marija Sharapova 6:4, 6:4 2014 Maria Sharapova Simona Halep 6:4, 6:75, 6:4 2015 Serena Williams Lucie Safarova 6:3, 6:72, 6:2 2016 Garbiñe Muguruza Serena Williams 7:5, 6:4 2017 Jeļena Ostapenko Simona Halep 4:6, 6:4, 6:3 2018 Simona Halep Sloane Stephens 3:6, 6:4, 6:1 2019 Ashleigh Barty Markéta Vondroušová 6:1, 6:3

French Open 2020: So viel Preisgeld verdienen die Profis

Einzel

2020 Preisgeld in € Preisgeld in USD 2019 Preisgeld Prozentuale

Veränderung zu 2019 Sieger €1,600,000 $1,894,332 2.300.000 € -30.43% Finalist €800,000 $947,166 1.180.000 € -32.20% Halbfinale €425,250 $503,478 590.000 € -27.92% Viertelfinale €283,500 $335,652 415.000 € -31.69% 4. Runde €189,000 $223,768 243.000 € -22.22% 3. Runde €126,000 $149,179 143.000 € -11.89% 2. Runde €84,000 $99,452 87.000 € -3.45% 1. Runde €60,000 $71,037 46.000 € 30.43% 3. Runde Quali €25,600 $30,309 27.307 € 6.67% 2. Runde Quali €16,000 $18,943 20.897 € 30.61% 1. Runde Quali €10,000 $11,840 14.286 € 42.86%

Doppel

2020 Preisgeld in Euro Preisgeld in USD Prozentuale

Veränderung zu 2019 Sieger €319,652 $378,454 -44.89% Finalist €188,030 $222,620 -35.16% Halbfinale €110,606 $130,953 -24.24% Viertelfinale €65,062 $77,031 -18.16% 3. Runde €38,272 $45,312 -9.95% 2. Runde €23,920 $28,320 4.00% 1. Runde €14,950 $17,700 30.00%

Preisgeld-Entwicklung in den letzten Jahren

Jahr Preisgeld insgesamt

in Euro Preisgeld insgesamt

in Dollar Prozentuale

Veränderung

zum Vorjahr 2011 €17,520,000 $19,065,176 – 2012 €18,718,000 $20,368,553 6. 84 % 2013 €22,000,000 $23,939,960 17. 53 % 2014 €25,018,900 $27,224,065 13.72 % 2015 €28,028,600 $30,499,040 12.03 % 2016 €32,017,500 $34,828,508 14.23 % 2017 €36,000,000 $39,159,720 12.44 % 2018 €39,197,000 $42,637,320 8. 88 % 2019 €42,661,000 $46,400,236 8. 84 % 2020 €38.000.000 $35.595.000 -10,93 %

French Open: TV und Streaming

Wie auch in den vergangenen Jahren hat Eurosport die Übertragungsrechte der French Open erworben. Täglich berichten die Experten live aus Paris. Neben Kommentator Michael Stich werden auch Head of Womens Tennis Barbara Rittner und Head of Mens Tennis Boris Becker das Spielgeschehen analysieren.

Eurosport 1 wird kostenfrei im Fernsehen gezeigt. Um weitere Matches verfolgen zu können, bietet sich Eurosport 2 (kostenpflichtig) sowie der Streaming-Plattform „Eurosport Player“ an. Hier kann ein Monats-Abonnement für 6,99 Euro erworben werden, dass ebenso monatlich gekündigt werden kann.

Favoriten bei den French Open

Natürlich geht Rafael Nadal als absoluter Favorit bei den French Open ins Rennen. Aber auch Djokovics ungebremster Ehrgeiz dürfte sich nur schwer bremsen lassen. Nach seinem Triumph bei den US Open 2020 hat auch Dominic Thiem wieder Selbstvertrauen getankt und schafft es vielleicht im dritten Anlauf sich im Finale von Paris durchzusetzen. Auch Alexander Zverev, der erstmals ein Grand Slam-Finale in New York erreichte, hat nun endlich den Durchbruch bei den Majors geschafft. Vergangenes Jahr erreichte er das Viertelfinale. Vielleicht reicht es 2020 für einen weiteren Schritt?

Da Vorjahressiegerin und Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty ihre Teilnahme bereits abgesagt hat, wird es 2020 eine andere Siegerin geben. Zum Favoritenkreis zählen unteranderem Simona Halep, Kiki Bertens, Garbine Muguruza und Serena Williams, die noch immer auf der Jagd nach ihrem 24. Grand Slam-Titel ist. Aber auch die jungen Spielerinnen wie Bianca Andreescu und Sofia Kenin sollten nicht unterschätzt werden. Mit ihrem Turniersieg bei den Western and Southern Open und der US Open-Finalteilnahme sollte auch Victoria Azarenka unbedingt im Auge behalten werden.