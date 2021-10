Produkt des Monats presented by Tennis-Point: Wilson Blade V8 16×19

Unser Produkt des Monats September 2021: der Wilson Blade V8 16×19.

Return to the Wild! – Das beliebteste Racket der Pro Tour, u.a. gespielt von Stefanos Tsitsipas und Simona Halep, steht für das natürliche Element des Tennis Wettbewerbs. Der neue Wilson Blade V8 16×19 und die anderen Blade V8-Rackets überzeugen nicht nur durch eine mutige neue Farbgebung, sondern bringen dank modernster technischer Innovationen neuen Schwung in Ihr Spiel.

Produktdetails:

Die patentierte Rahmentechnologie FORTYFIVE© sorgt für eine bessere Ergänzung des vertikalen Schwungpfads im modernen Tennisspiel und erhöht Spielgefühl und Stabilität.

DirectConnect – Erhöhte Torsionsstabilität und Power durch eine neue Kohlefaser-Grifftechnologie.

Agiplast Bumpers & Grommets – Umweltfreundlicher Schläger durch biobasiertes Plastik aus Rizinussamenöl.

Preis: 244,95€

Mehr Infos: www.tennis-point.de