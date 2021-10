Indian Wells: Koepfer scheidet in Runde eins aus

Indian Wells (SID) – Tennisprofi Dominik Koepfer (Furtwangen) ist beim ATP-Masters in Indian Wells bereits in der ersten Runde gescheitert. Der 27 Jahre alte Davis-Cup-Spieler unterlag in seinem Auftaktmatch des Hartplatzturniers dem Finnen Emil Ruusuvuori am Ende deutlich mit 7:6 (7:3), 2:6, 0:6.

Sicher in der zweiten Runde sind bislang Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) und Daniel Altmaier (Kempen). Zverev hatte in der ersten Runde ein Freilos, Altmaier hatte am Donnerstag sein erstes Match überhaupt bei einem ATP-Masters gewonnen.