Rafael Nadal: „Mein Onkel will nur das Beste für mich“

Nach seinem klaren Drittrunden-Sieg gegen Botic van de Zandschulp trifft Nadal im Achtelfinale nun auf Felix Auger-Aliassime, den „neuen“ Schützling seines Onkels Toni Nadal. Ein Interessenkonflikt?

Fünf Jahre ist es nun her, dass Rafael Nadal und sein Onkel Toni ihre Zusammenarbeit beendet haben. Als Grund gab der 60-Jährige an, nicht weiter in die Entscheidungen seines Neffen involviert zu sein.

Seit knapp einem Jahr, genauer gesagt seit April 2021, arbeitet Toni Nadal nun mit dem 21-jährigen Kanadier zusammen. „Ihn in meinem Team zu haben, motiviert mich und vor allem hat es mir enormes Selbstvertrauen gegeben. Er lässt mich glauben, dass ich Großes erreichen kann“, sagte Auger-Aliassime Ende 2021.

Seit 14 Monaten gab es kein Aufeinandertreffen von Nadal und Auger-Aliassime. Am Sonntag, den 28. Mai 2022, ist es nun soweit. Ob es da zu einem Interessenkonflikt kommen könnte? „Für mich ist das relativ einfach“, meinte Rafael Nadal. „Ich glaube nicht, dass er möchte, dass ich verliere. Aber er arbeitet nun mit einem anderen Spieler. Ich weiß nicht, ob er in seiner Box sein wird, aber mir ist das egal.“ Rafael Nadal betonte ebenfalls, dass er weiterhin in engem Kontakt zu seinem Onkel stehe. Er habe ihn gleich nach seinem Match getroffen. „Ich weiß, dass er das Beste für mich will. Jetzt hilft er einem anderen Spieler. Aber ehrlich, das ist absolut kein Problem für mich.“

