Rittner überzeugt: „Kerber kann weiter um die ganz großen Titel mitspielen“

Frankfurt/Main (SID) – Tennis-Bundestrainerin Barbara Rittner ist überzeugt, dass Angelique Kerber trotz ihrer derzeitigen Formschwäche nochmals ganz oben angreifen kann. „Sie hat weiter die Möglichkeit, um die ganz großen Titel mitzuspielen. Sie braucht allerdings einige Matches, um sich wohl und sicher auf dem Platz zu fühlen“, sagte Rittner im Interview mit dem Münchner Merkur und der tz (Mittwochsausgaben).

Bei ihren vergangenen sechs Turnierteilnahmen scheiterte die frühere Weltranglistenerste Kerber dreimal schon an ihrer Auftakthürde. In diesem Jahr gelangen ihr in sieben Matches nur drei Siege. Rittner glaubt aber fest daran, dass das Pendel bei der dreimaligen Grand-Slam-Gewinnerin schon bald wieder umschwingt. „Kommt sie in einen Lauf von einigen gewonnenen Begegnungen, kann sie weiterhin jede Spielerin der Welt schlagen“, sagte die 47-Jährige.

Auch bei den Australian Open im Februar war für Kerber schon nach der ersten Runde Schluss gewesen. Die 33-Jährige war aber auch gehandicapt durch eine strikte, zweiwöchige Hotel-Quarantäne vor dem Turnier. Am Montag verlor die Kielerin beim WTA-Turnier in Dubai bereits in der ersten Runde gegen die Französin Caroline Garcia.

„Die Australian Open waren kein Gradmesser für die Leistungsfähigkeit von Angelique Kerber“, sagte Rittner: „Dazu muss sie erst wieder ihren Matchrhythmus finden.“