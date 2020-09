Roland Garros: US-Open-Siegerin Siegemund mit erfolgreichem Start im Doppel

Paris (SID) – Nach ihrem sensationellen Grand-Slam-Titel in New York sind Laura Siegemund und ihre Doppel-Partnerin Wera Swonarewa auch bei den French Open gut aus den Startlöchern gekommen. Die 32-Jährige aus Metzingen und die Russin gewannen am Mittwoch in Paris ihr Erstrundenmatch gegen die Französinnen Alize Cornet/Pauline Parmentier 6:4, 6:2.

In der zweiten Runde treffen die US-Open-Siegerinnen auf Iga Swiatek/Nicole Melichar (Polen/USA) oder Danka Kovinic/Xenia Knoll (Montenegro/Schweiz). In New York hatte Siegemund als erste Deutsche seit Claudia Kohde-Kilsch 1985 den Doppelwettbewerb der Frauen gewonnen.