Rublev mit fünftem Saisonsieg für London qualifiziert – Kritik an Djokovic

Köln (SID) – Der Russe Andrej Rublev hat seinen fünften Titel des Jahres auf der ATP-Tour gewonnen und sich damit für das Saisonfinale der besten acht Tennisprofis in London (ab 15. November) qualifiziert. Der Weltranglistenachte setzte sich im Finale von Wien gegen den Italiener Lorenzo Sonego 6:4, 6:4 durch. Mit fünf Turniersiegen im Corona-Jahr 2020 ist Rublev nun erfolgreichster Spieler der Saison vor Novak Djokovic (4).

Der 23-Jährige hatte zuvor in Doha, Adelaide, Hamburg und St. Petersburg triumphiert. In der Wiener Stadthalle bezwang er im Viertelfinale Titelverteidiger Dominic Thiem. Sein Gegner Sonego war nach dem Aus in der Qualifikation als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückt. Er schlug auf seinem Weg ins Endspiel den serbischen Branchenführer Djokovic überraschend deutlich.

Turnierdirektor Herwig Straka übte anschließend Kritik am 17-maligen Grand-Slam-Sieger. „Da ist kein Platz, um nachtragend zu sein. Wir haben im Prinzip auch eine sehr gute Beziehung, aber wie er am Freitag gespielt hat und sein Statement danach in der Pressekonferenz waren entbehrlich“, sagte der Österreicher.

Djokovic hatte sich trotz der 2:6, 1:6-Pleite gelassen gegeben, weil er durch den Einzug ins Viertelfinale nur noch theoretisch vom ersten Platz im Ranking verdrängt werden kann und somit zu Rekordhalter Pete Sampras (USA) aufschließt, der sechsmal am Jahresende an der Spitze stand. „Ich habe das getan, was ich tun musste und warum ich hierher gekommen bin. Ich kann mit dem Resultat komplett leben und schaue nach vorne.“

Beim Turnier in Nur-Sultan/Kasachstan holte sich der Australier John Millman seinen ersten Titel auf der Profitour. Der 31-Jährige setzte sich im Finale gegen Adrian Mannarino aus Frankreich 7:5, 6:1 durch.