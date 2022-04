Rückkehrer Thiem scheitert erneut in Runde eins

Köln (SID) – Der frühere US-Open-Champion Dominic Thiem hat auch sein zweites Match nach langer Verletzungspause verloren. Der Österreicher scheiterte beim ATP-Turnier in Belgrad schon in der ersten Runde mit 3:6, 6:3, 4:6 am Australier John Millman. Thiem war schon Ende März beim Event der Challenger-Serie im spanischen Marbella früh ausgeschieden, ehe er positiv auf Corona getestet wurde.

Thiem, der in der Weltrangliste einst auf Nummer drei geführt wurde und inzwischen auf Position 54 abgerutscht ist, hatte im vergangenen Juni eine Handgelenksverletzung erlitten und anschließend lange pausiert.