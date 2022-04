ATP & WTA Madrid Open – Teilnehmerfelder, Preisgeld, Streaming

Vom 26. April bis zum 8. Mai finden die Madrid Open statt. Es werden gleichzeitig das Masters 1000-Turnier der ATP- und der WTA-Tour ausgetragen. Alle wichtigen Informationen zu den Teilnehmerfeldern, dem Preisgeld und zum Streaming finden Sie hier.

Wann und wo finden die Madrid Open statt?

Die Madrid Open werden vom 26. April bis zum 8. Mai in der Caja Magica in der spanischen Landeshauptstadt ausgetragen. Die Premierenedition des Turniers fand im Jahr 2002 statt – damals noch als reines Herrenturnier. Erst seit 2009 sind die Madrid Open ein sogenanntes „joint event“, also ein gemeinsames Turnier der ATP- und der WTA-Tour. Genauso lange werden die Matches unter freiem Himmel auf Sand ausgespielt – die ersten Turniersieger wurden noch auf Hartplatz gekrönt. Gekämpft wird um ein Preisgeld von insgesamt 6.744.165 Euro. Besonderes Ereignis in der Historie der Madrid Open: 2012 wurde das Turnier auf blauem Sand ausgetragen. Nach etlichen Beschwerden der Spieler, dass der Untergrund zu rutschig gewesen sei, wurde nach nur einem Jahr wieder auf den klassischen roten Sand zurückgewechselt. Nachdem das Turnier 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen ist und 2021 ohne Publikum stattfinden musste, messen sich die Spielerinnen und Spieler bei den Madrid Open 2022 wieder vor gefüllten Rängen.

Welche Spieler sind bei den Madrid Open am Start?

Angeführt wird die Herrenkonkurrenz vom Weltranglistenersten Novak Djokovic (SER) und vom Titelverteidiger Alexander Zverev (GER). Auch der Grieche Stefanos Tsitsipas hat sich durch seinen Turniersieg beim Masters 1000 von Monte Carlo in eine Favoritenrolle gerückt. Mit Lokalmatador Carlos Alcaraz und dem US-Amerikaner Taylor Fritz sind die Titelträger der Masters 1000-Turniere von Indian Wells und Miami ebenfalls mit am Start. Hinter der Teilnahme von Rekordchampion Rafael Nadal (ESP) steht noch ein Fragezeichen: Der Spanier steht zwar auf der Meldeliste. Ob er jedoch tatsächlich in Madrid auf den Platz geht, ist nach der Stressfraktur einer Rippe jedoch fraglich. Die Topspieler Daniil Medvedev (Leistenbruch) und Matteo Berrettini (ITA, Operation an der rechten Hand) haben ihre Teilnahme an den Madrid Open bereits abgesagt.

Das sind die gesetzten Spieler in der Herrenkonkurrenz:

Oscar Otte (GER) kann sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld des Turniers kämpfen. In der Doppelkonkurrenz sind außerdem Tim Puetz (gemeinsam mit dem Neuseeländer Michael Venus an Position fünf gesetzt), das Duo Kevin Krawietz und Andreas Mies sowie Zverev (gemeinsam mit dem Brasilianer Marcelo Melo) als deutsche Vertreter dabei.

Welche Spielerinnen sind bei den Madrid Open am Start?

Auch in der Damenkonkurrenz erwartet die Zuschauer ein starkes Teilnehmerfeld: Weltranglistenerste Iga Swiatek (POL) ist auf ihrem Lieblingsbelag, auf dem sie in Roland Garros bereits einen Grand Slam-Sieg feiern konnte, die Top-Favoritin. Auch die Spanierinnen Paula Badosa und Garbiñe Muguruza werden vor heimischem Publikum alles dafür geben, sie um den Turniersieg mitspielen können. Vorjahressiegerin Aryna Sabalenka strebt die Mission der Titelverteidigung an.

Das sind die gesetzten Spielerinnen der Damenkonkurrenz:

Als deutsche Hoffnung schlägt Angelique Kerber in Madrid auf. Andrea Petkovic versucht sich über die Qualifikation bis ins Hauptfeld zu spielen.

Wer ist der Titelverteidiger?

Titelverteidiger bei den Herren ist Alexander Zverev. Der Turniersieg 2021 war ein krönender Abschluss für eine beeindruckende Turnierwoche, in der er auf dem Weg ins Finale Kei Nishikori (JAP, 6:3 6:2), Daniel Evans (GBR, 6:3 7:6), Nadal (ESP, 6:4 6:4) und Dominic Thiem (AUT, 6:3 6:4) besiegte. Durch den Triumph über Matteo Berrettini (ITA, 6:7 6:4 6:3) im Endspiel durfte der Deutsche nach 2018 zum zweiten Mal die Trophäe in Madrid entgegennehmen.

Mit fünf Turniersiegen – verstreut auf 12 Jahre – ist Lokalmatador Nadal alleiniger Rekordsieger. Die Liste aller Turniersieger in Madrid:

Jahr Turniersieger 2002 Andre Agassi 2003 Juan Carlos Ferrero 2004 Marat Safin 2005 Rafael Nadal 2006 Roger Federer 2007 David Nalbandian 2008 Andy Murray 2009 Roger Federer 2010 Rafael Nadal 2011 Novak Djokovic 2012 Roger Federer 2013 Rafael Nadal 2014 Rafael Nadal 2015 Andy Murray 2016 Novak Djokovic 2017 Rafael Nadal 2018 Alexander Zverev 2019 Novak Djokovic 2020 Turnier abgesagt 2021 Alexander Zverev

Wer ist die Titelverteidigerin?

Bei den Damen tritt Aryna Sabalenka zur Titelverteidigung an. 2021 hatte sie einen ähnlich beeindruckenden Lauf wie Zverev bei den Herren und besiegte in Madrid Daria Kasatkina (6:3 6:3), Jessica Pegula (USA, 6:1 6:1), Elise Mertens (BEL, 6:1 4:0 Aufgabe) und Anastasia Pavlyuchenkova (6:2 6:3). Im Finale konnte sich Sabalenka mit 6:0 3:6 6:4 gegen die Australierin Ashleigh Barty durchsetzen und zum ersten Mal in ihrer Karriere die Madrid Open gewinnen.

Simona Halep (ROU) und Serena Williams (USA) teilen sich den Titel als Rekordsiegerinnen in Madrid. Beide konnten das Turnier zweimal gewinnen. Die Liste aller Turniersiegerinnen in Madrid:

Jahr Turniersiegerin 2009 Dinara Safina 2010 Aravane Rezaï 2011 Petra Kvitova 2012 Serena Williams 2013 Serena Williams 2014 Maria Sharapova 2015 Petra Kvitova 2016 Simona Halep 2017 Simona Halep 2018 Petra Kvitova 2019 Kiki Bertens 2020 Turnier abgesagt 2021 Aryna Sabalenka

Wo werden die Madrid Open übertragen?

Die Übertragungs- und Streamingrechte für das Herrenturnier liegen in diesem Jahr bei Sky Sport HD und bei Tennis TV. Das Damenturnier können Sie bei WTA TV und auf dem Tennis Channel sehen. Die Turnierwebseite finden Sie hier.