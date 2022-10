San Diego: Swiatek holt achten Titel

San Diego (SID) – Tennis-Überfliegerin Iga Swiatek hat beim WTA-Turnier in San Diego ihre Titelsammlung vergrößert. Die Weltranglistenerste aus Polen schlug im Finale in der Nacht zu Montag die Kroatin Donna Vekic 6:3, 3:6, 6:0 und sicherte sich damit nach ihren Siegen bei den French und US Open ihren insgesamt achten Titel des Jahres.

„Es war ein wirklich enges Spiel und ziemlich lang“, sagte die 21-jährige Swiatek nach ihrem Triumph: „Wir haben die Intensität auf jeden Fall gespürt. Am Ende wollte ich diejenige sein, die den letzten Ball reinspielt.“

Zuletzt hatte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin im Endspiel von Ostrau/Tschechien gegen die Lokalmatadorin Barbora Krejcikova verloren. Swiateks bislang letzter Turniersieg war der Triumph bei den US Open vor rund einem Monat gewesen.