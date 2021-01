Seiko Astron GPS Solaruhr: „Den anderen stets einen Schritt voraus”

Als Seikos Gründer Kintaro Hattori 1860 im Zentrum Tokios geboren wurde, durchlebte Japan massive soziale und industrielle Veränderungen, nachdem sich das Land nach mehr als zwei Jahrhunderten selbstgewählter Isolation wieder der Welt öffnete. Es war eine Zeit der unbegrenzten Möglichkeiten und kaum jemand verstand die Tragweite dieses Wandels besser als Kintaro Hattori. Im Alter von nur 17 Jahren eröffnete er zu Hause eine Reparaturwerkstatt für Uhren und nur vier Jahre später gründete er sein eigenes Unternehmen, das Großuhren und Armbanduhren reparierte, importierte und verkaufte.

Unter seiner Führung entwickelte sich sein junges „Start-up” zu Japans führendem Uhrenhersteller. Nicht umsonst wurde er in Japan bald als der „Uhrenkönig des Ostens” bekannt. Heute feiert Seiko stolz das Leben, die Karriere und die Errungenschaften seines Gründers mit einer limitierten Astron GPS Solaruhr, die ein perfektes Beispiel für Kintaros Vision ist, dass Seiko „den anderen stets einen Schritt voraus” sein sollte.

Seiko Astron. Der weltweite Marktführer in der GPS Solartechnologie.

Im Jahr 2012 demonstrierte Seiko mit der weltweit ersten GPS-Solaruhr seine führende Rolle in der Fertigung von hochtechnologischen Uhren. Mit nur einem Knopfdruck verbindet sich die Astron mit dem GPS Netzwerk und stellt die richtige Ortszeit jeder Zeitzone* ein. Da alle erforderliche Energie ausschließlich durch Licht geliefert wird, ist niemals ein Batteriewechsel notwendig. Sie zeigt die Ortszeit mit der Präzision einer Atomuhr, wo auch immer auf der Erde Sie sich befinden. Heute, neun Jahre später, treibt die neueste Generation der Astron GPS Solartechnologie die neue Kintaro Hattori 160th Anniversary Uhr an und reiht sich ein in eine lange Liste uhrmacherischer Innovationen, einschließlich der ersten Quarzuhr der Welt im Jahr 1969, die Kintaros Philosophie veranschaulichen und Seiko in eine Spitzenposition bei der Entwicklung modernster Uhrentechnologien gebracht haben.

* Bei Änderung der Zeitzonendaten kann die Zeitzone manuell eingestellt werden.

Das Gehäuse und das Armband sind aus Titan mit schwarzer Hartbeschichtung. Die Lünette besteht aus Zirkon-Keramik und hat sechzehn Facetten – eine für jedes Jahrzehnt seit Kintaros Geburt. Mit ihrer tiefschwarzen Färbung, den goldfarbenen Akzenten und der hochglänzenden Lünette hat die Uhr eine beeindruckende Präsenz am Handgelenk, die ihrem Erbe gerecht wird.

Der Gehäuseboden trägt Kintaros Namen und drei Erinnerungen an sein Vermächtnis: Das Markenzeichen „S“, das er 1900 eintragen ließ, befindet sich in der Mitte des Gehäusebodens. Darüber steht sein Motto „One step ahead of the rest“, und der Name Seiko, der 1924 zum ersten Mal verwendet wurde, steht an prominenter Stelle auf dem äußeren Rand.

Die Uhr wird in einer speziellen Geschenkbox angeboten, die neben einer Plakette mit dem “S” Markenzeichen auch eine Karte mit einer Botschaft von Kintaros Urenkel und derzeitigem Chairman & CEO des Unternehmens, Shinji Hattori enthält. Sie ist in den Seiko Boutiquen sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

Kaliber 5X53

GPS-kontrollierte Zeit- und Zeitzoneneinstellung

Ewiger Kalender bis 28. Februar 2100

Signalempfangsanzeige

Weltzeitfunktion (39 Zeitzonen)

Sommerzeitfunktion

Zweite Zeitzone mit 12 Stunden- und AM/PM-Anzeige

Ultra-Schnelle Zeitzonen-Anpassung

Zeit-Transfer-Funktion

Energiesparmodus

Gangabweichung +/-15 Sekunden pro Monat

Magnetischer Widerstand 4.800 A/m

Gehäuse aus Titan mit schwarzer Hartbeschichtung

Lünette aus Zirkon-Keramik

Band aus Titan mit schwarzer Hartbeschichtung mit Faltschließe und Sicherheitsdrücker

Zusätzliches Wechselband aus Krokodilleder

20 bar wasserdicht

Doppelt gewölbtes entspiegeltes Saphirglas

Durchmesser: 42,8 mm Höhe: 15,6 mm

UVP inkl. MwSt.:4.000 Euro

Limitiert auf 2.500 Stück weltweit

Kintaro Hattori. Geschäftsmann, Visionär, Vorreiter in der Uhrenindustrie und Wohltäter.

1860 Kintaro wurde in Ginza, Tokio geboren.

1881 Er gründet seine Firma K. Hattori und eröffnet ein Geschäft für den Verkauf und die Reparatur von Großuhren und Armbanduhren in Ginza, Tokio.

1892 Er gründet die Seikosha Fabrik.

1895 Kintaro eröffnet ein Geschäft an der Ecke der Ginza 4-Chome und produziert die erste Taschenuhr des Unternehmens, den Timekeeper.

1905 Kintaro ist der größte Uhrenhändler Japans und eröffnet Niederlassungen in Shanghai und Hongkong.

1913 Die “Laurel”, Japans erste Armbanduhr, wird vorgestellt.

1923 Die Seikosha Fabrik und die Büros von K. Hattori & Co Ltd. brennen in dem Feuer nieder, das Tokio nach dem großen Kanto-Erdbeben am 1. September verwüstete. Kintaro begann sofort mit dem Wiederaufbau und gewann das Vertrauen der Menschen, indem er öffentlich anbot, die etwa 1.500 bei ihm zur Reparatur abgegebenen Uhren, die bei dem Feuer zerstört wurden, kostenlos zu ersetzen.

1924 Kintaro präsentiert die erste Uhr, die den Namen SEIKO trägt.

1930 Er gründet die Hattori-Hokokai-Stiftung, um Stipendien und Unterstützung für öffentliche Arbeiten zu gewähren. Die Stiftung ist auch heute noch aktiv.

1932 Kintaro errichtet in Tokio ein neues Gebäude an dem Ort wo sich früher der Hauptsitz seines Unternehmens befand. Heute ist dieses Gebäude die Heimat von Wako, einem Fachgeschäft für Luxusartikel und hundertprozentige Tochtergesellschaft der Seiko Holdings Corporation.

1934 Kintaro stirbt im Alter von 73 Jahren.