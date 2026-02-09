Serena Williams sorgt mit Super Bowl-Werbespot für Diskussionen

Serena Williams taucht regelmäßig beim Super Bowl auf. Dieses Jahr allerdings bekommt ein Werbespot mit ihr viel Kritik ab.

Das waren noch Zeiten: Es ist nur drei Jahre her, als Serena Williams in einem Werbespot auftrat, der während des Super Bowls lief und für den sie, nun ja, eher wohlmeinende Reaktionen erhielt. Okay, es gab auch Stimmen, die es kritisierten, dass Williams damals Werbung für eine Biermarke machte. Aber: Der Spot mit dem schottischen Schauspieler Brian Cox, bekannt aus der Erfolgsserie „Succession“, war ganz lustig. Und: Es ging um ein alkohol- und kalorienreduziertes Bier, immerhin.

2026 lief während des Super Bowls wieder ein Werbespot mit Serena Williams in der ersten Halbzeit zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots. Die Serena Williams, die nun auf den Bildschirmen auftauchte, sah aber anders aus als das Bier-Testimonial aus dem Jahr 2023: sportlicher, agiler, und ja, schlanker. Wobei genau das auch ihr Thema war: Williams machte dieses Mal Werbung für ein Abnehm-Medikament der Firma Ro. Sie spricht über die Schwierigkeiten, nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Adira wieder zu ihrem Wohlfühlgewicht zurückzufinden – und präsentiert auch gleich die Lösung dafür: ein GLP-1-Präparat, mit dem sie in einem Jahr 15 Kilogramm abnahm.

Ihre Story ist nicht neu: Schon im August 2025 sprach sie in einem Interview mit dem US-Magazin „People“ offen über ihren Weg, um die zusätzlichen „Baby-Kilos“ wieder loszuwerden. „Egal wie viel ich trainierte oder wie gesund ich mich ernährte, ich erreichte einfach nie das Gewicht, das ich wollte“, gestand Williams. Für die ehemalige Profisportlerin war das eine völlig neue Erfahrung: „Es war verrückt, weil ich noch nie in einer solchen Lage war, wo ich so hart gearbeitet und so gesund gegessen habe und trotzdem nie dahin kam, wo ich sein musste.“

Serena Williams: „Ich kann einfach mehr machen“

Schließlich entschied sich Serena Williams etwa sechs Monate nach der Geburt ihrer zweiten Tochter für eine Behandlung mit wöchentlichen Injektionen eines Abnehm-Präparats. GLP-1-Medikamente sind hochwirksame, verschreibungspflichtige Medikamente zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und starkem Übergewicht (Adipositas). Sie ahmen das Hormon GLP-1 nach, senken den Blutzucker, verlangsamen die Magenentleerung und fördern ein starkes Sättigungsgefühl. Für Serena Williams hatte die Behandlung eine durchschlagende Wirkung: „Ich kann einfach mehr machen. Ich bin aktiver. Meine Gelenke schmerzen nicht so sehr.“

Kurz nach dem Interview wurde Serena Williams dann als neue Marken-Botschafterin des Pharma-Unternehmens Ro vorgestellt, für das sie nun in dem Super Bowl-Werbeclip auftrat. Alexis Ohanian, Ehemann von Serena Williams, investierte schon 2017 in das damalige Start-Up. Seit 2018 ist er Vorstandsmitglied bei Ro. Als Testimonial für das Abnehm-Produkt wurde Williams zum Gesicht der Werbe-Kampagne „Healthier on Ro“, dessen vorläufiger Höhepunkt nun der Spot während des Super Bowls war.

One of the greatest athletes in the world is shamelessly now promoting weight loss drugs? I fear truly saddened by this, nobody should be encouraging people to take weight loss drugs, but especially a role model and icon of sport. I fear for the future.pic.twitter.com/I4pWgk6nOX — Pavvy G (@pavyg) February 9, 2026

Der Zuspruch hält sich dieses Mal allerdings in Grenzen. In den sozialen Medien gibt es eine Menge Kritik. „Serena Williams spritzt sich ein GLP-1-Abnehmmittel, während Millionen von Zuschauern den Super Bowl verfolgen. Sie tanzt und zeigt, wie bequem es ist, GLP-1-Präparate mit der Ro-App zu beziehen. Sie behauptet sogar, man könne sie in Pillenform bekommen. Ich vermisse die Zeiten, als der Super Bowl noch Bier und Trucks verkaufte. Es fühlt sich falsch an, die Abnehmspritzen der großen Pharmakonzerne zu bewerben, während leicht beeinflussbare Kinder zusehen“, schrieb etwa ein User auf X.

Abnehmspritzen als harmlose Lifestyle-Medizin anzupreisen, ist in der Tat problematisch. Der Wirkstoff Semaglutid, der auch in Ro enthalten ist, muss dauerhaft gespritzt werden. Denn wenn er abgesetzt wird, kehrt das verlorene Gewicht schnell wieder zurück. Semaglutid greift stark in die Körperfunktionen ein und es können verschiedene Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen oder Verstopfungen auftreten. Zudem fehlen noch Langzeitstudien zur Wirkung dieser Präparate.

Serena Williams: „Mal schauen, was passiert“

Womöglich hängt die Kritik im Web aber auch mit der Enttäuschung einiger Serena Williams-Fans zusammen. Denn im Vorfeld des Super Bowls war bereits durchgesickert, dass Williams in einem Clip zu sehen sein wird – etwa um ein Comeback auf der WTA-Tour anzukündigen? Es gab in den letzten Monaten immer wieder Gerüchte, dass die 23-fache Grand Slam-Siegerin tatsächlich ins Profitennis zurückkehren könnte. Zuletzt ließ ein Statement der US-Spielerin Alicia Parks aufhorchen, die nach einer gemeinsamen Trainingseinheit mit Williams meinte: „Sie ist in einer fantastischen Form. Ich glaube, sie würde auf der Tour toll performen.“

Serena Williams, die ihre Karriere nach den US Open 2022 beendet hatte, äußerte sich zu einer Rückkehr bisher eher widersprüchlich. Im Dezember 2025 hatte sie auf X getextet: „Oh mein Gott, Leute, ich komme nicht zurück. Dieses Lauffeuer ist verrückt.“ Zuvor war bekannt geworden, dass sie wieder in den internationalen Dopingkontrollpool aufgenommen wurde. Das hatte die International Tennis Integrity Agency (ITIA) bestätigt. ITIA-Sprecher Adrian Bassett sagte dazu: „Ich weiß nicht, ob das eine Rückkehr bedeutet oder ob sie sich nur die Option offenhält.“ Ende Januar 2026 trat die 44-Jährige dann in der Today-Show auf und wurde nach einem möglichen Comeback gefragt: „Ich habe einfach Spaß und genieße mein Leben. Das ist kein Ja oder Nein. Ich weiß es nicht, ich werde sehen, was passiert.“

Zuvor hatte Williams mit Moderatorin Savannah Guthrie ausführlich über ihre „körperliche Transformation“ dank der Abnehmspritzen gesprochen. Die Kurzform als Werbeclip dieser „Reise“, wie es Williams selbst nennt, bekamen vergangene Nacht nun geschätzte 190 Millionen TV-Zuschauer beim Super Bowl weltweit zu sehen. Übrigens: Rund acht Millionen Dollar verlangte der US-Sender NBC-Universal für den 30-Sekunden-Werbespot.