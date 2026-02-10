Serena Williams: Comeback schon in Indian Wells?

Serena Williams ist am 22. Februar 2026 wieder spielberechtigt. Kehrt die Tennisikone nun auf den Platz zurück? Und wenn ja, wo?

Nach den US Open 2022 beendete Serena Williams ihre Karriere. „Es hat großen Spaß gemacht, es war eine unglaubliche Reise. Ich möchte einfach allen danken, die Jahrzehnte auf meiner Seite waren“, sagte Williams mit Freudentränen nach ihrer Niederlage in der dritten Runde gegen Ajla Tomljanovic.

Sie werde ihre Rücktrittsankündigung wohl nicht noch einmal überdenken, fügte sie an: „Aber man weiß nie.“ Und dieses „man weiß nie“ schwebt nun seit Monaten in der Tennisszene umher. Kehrt Serena Williams tatsächlich noch mal auf dem Court zurück? Die Anzeichen verdichten sich immer mehr. Gerüchten zufolge soll sich die 44-jährige US-Amerikanerin vergangenes Jahr nach einer Wildcard für die US Open erkundigt haben.

Da sie aber nicht im Anti-Doping-Testpool der International Tennis Integrity Agency (ITIA) geführt wurde, galt Williams nicht als offizielle Spielerin und somit nicht als teilnahmeberechtigt bei Profiturnieren. Im Dezember 2025 deckte der Tennisjournalist Ben Rothenberg auf, dass Williams wieder Mitglied im Anti-Doping-Testpool ist.

Serena Williams: „Das ist kein Ja oder Nein”

Williams dementierte umgehend die Gerüchte um ein Comeback. „Oh mein Gott, Leute, ich komme NICHT zurück. Dieses Lauffeuer ist verrückt“, schrieb Williams auf dem Portal X. Einen Monat später hörte sie sich schon weitaus anders an. „Ich habe einfach Spaß und genieße mein Leben. Das ist kein Ja oder Nein. Ich weiß es nicht, ich werde sehen, was passiert“, sagte sie in der bekannten Today-Show in den USA.

Nun steht fest: Am 22. Februar 2026 wäre Serena Williams wieder spielberechtigt. Die Webseite der International Tennis Integrity Agency hat ihre Liste der Wiederzulassungen proaktiv aktualisiert und darauf hingewiesen, dass Williams ihre sechsmonatige Wiedereingliederung in den Anti-Doping-Testpool am 22. Februar 2026 abgeschlossen haben wird.

„Niemand, der nicht die Absicht hat, professionell Tennis zu spielen, wird sich auf diese Liste setzen, insbesondere nicht jemand mit so viel Erfahrung wie Serena Williams“, sagte der ehemalige Jim Courier bei den Australian Open über ein Comeback von Serena Williams.

Serena Williams: Nächstes emotionales Comeback in Indian Wells?

Wann kehrt die 23-malige Grand-Slam-Siegerin, die dank des Gebrauchs einer Abnehmspritze viel Gewicht verlor, auf den Tennisplatz zurück? Ein mögliches Comeback ist das WTA-Masters-Turnier in Indian Wells (ab 4. März) oder das Masters-Turnier in Miami (ab 18. März).

Mit Indian Wells verbindet Williams eine besondere Geschichte. Jahrelang boykottierten ihre Schwester Venus und sie das prestigeträchtige Turnier in der kalifornischen Wüste. Nach 13 Jahren Boykott kehrte Serena Williams nach Indian Wells zurück und wurde bei ihrer Rückkehr auf den Platz am 14. März 2015 frenetisch gefeiert, woraufhin die US-Amerikanerin in Tränen ausbrach.

Kommt es nun zum nächsten emotionalen Comeback in Indian Wells? Oder steigt Williams erst einige Wochen später auf die Tennis-Tour ein? Die große Frage ist auch: Wird Serena Williams, inzwischen zweifache Mutter, Einzel spielen oder gibt sie ein Comeback, um gemeinsam mit ihrer Schwester Venus Doppel zu spielen und dann gemeinsam die Karriere endgültig zu beenden? Ihre Landsfrau Alycia Parks sagt nach Trainingseinheiten mit Williams: „Sie ist in einer fantastischen Form. Ich glaube, sie würde auf der Tour toll performen.“

