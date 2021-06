Servus TV übertragt ATP-Turnier am Weissenhof

Köln (SID) – Das ATP-Turnier in Stuttgart (8. bis 13. Juni) wird von ServusTV im Free-TV übertragen. Insgesamt sind mit Dominik Koepfer, der seine Premiere in Stuttgart feiert, Yannick Hanfmann, Dustin Brown und Rudolf Molleker vier deutsche Tennisspieler am Start. Topgesetzt ist der Weltranglisten-14. Denis Shapovalov aus Kanada.

Der TV-Sender überträgt die Partien des traditionsreichen Turniers am Weissenhof täglich von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Die Partien, die nach 18.00 Uhr stattfinden, können online mit englischen Kommentar verfolgt werden. Als Experte beim Rasenturnier fungiert der ehemalige Weltranglistenzweite Tommy Haas.