Sieg gegen Tsitsipas: Hanfmann feiert größten Karriereerfolg

Kurz vor dem Rasenklassiker in Wimbledon hat Tennisprofi Yannick Hanfmann (Karlsruhe) mit einem spektakulären Sieg viel Selbstvertrauen gesammelt. Der 31-Jährige bezwang beim ATP-Turnier auf Mallorca im Achtelfinale überraschend den topgesetzten Griechen und Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas mit 6:4, 3:6, 6:2. Hanfmann bekommt es in seinem vierten Viertelfinale 2023 mit dem Spanier Feliciano Lopez zu tun, der auf Mallorca sein letztes Profiturnier spielt.

Die Vorentscheidung zugunsten des Deutschen fiel im dritten Satz auf kuriose Weise. Beim Spielstand von 2:1 für Hanfmann führte Tsitsipas bei eigenem Aufschlag mit 40:15, fabrizierte danach aber zwei Doppelfehler. Aus Wut darüber knallte er den Ball aus dem Stadion und erhielt dafür seine zweite „Code Violation“, die zu einem Punktgewinn und Vorteil für Hanfmann führte. In der Folge unterlief Tsitsipas ein unerzwungener Fehler, der Hanfmann wie aus dem „Nichts“ zu einem weiteren Break verhalf. Danach brachte der Karlsruher das Match sicher nach Hause.

Hanfmann: „Top Ten-Siege noch nicht oft gehabt“

Hanfmann jubelte nach dem Match über einen „sehr speziellen“ Erfolg. „Top-Ten-Siege habe ich noch nicht so oft in meiner Karriere gehabt, deswegen ist das schon ein schöner Sieg, vor allem auf Rasen. Ich fühle mich wohl auf Rasen. Ich habe ein tolles Match gespielt, das auch Spaß gemacht hat. Es waren auch einige deutsche Zuschauer im Stadion, die für eine gute Atmosphäre gesorgt haben“, so Hanfmann.

Um genau zu sein: Es war erst der vierte Sieg gegen einen Spieler aus den Top 10 für Hanfmann. Drei davon fuhr er in der laufenden Saison ein: gegen Fritz und Rublev in Rom, nun gegen Tsitsipas aus Mallorca. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass Hanfmann derzeit mit Weltranglistenpatz 48 so hoch wie noch nie in seiner Karriere steht.