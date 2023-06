Yannick Hanfmann: 10 Fakten zum deutschen Aufsteiger

Yannick Hanfmann steht aktuell unter den besten 50 Spielern der Weltrangliste. Was ist so besonders an dem deutschen Spätzünder? Wir haben zehn wissenswerte Fakten zusammengestellt.

1. Yannick Hanfmann: Steckbrief

Yannick Hanfmann ist am 13.11.1991 geboren und 31 Jahre alt. Er kam in Karlsruhe zur Welt und ist 1,93 Meter groß. Hanfmann schloss die Schulzeit mit dem Abitur am Otto-Hahn- Gymnasium in Karlsruhe ab.

2. Von Geburt an schwerhörig

Der Deutsche ist von Geburt an schwerhörig. Von seinem Vater erbte er einen verwachsenen Knochen im Ohr, was zur Schwerhörigkeit führt. Während seiner Schulzeit trug er ein Hörgerät. Er hört auf beiden Ohren nur zu 60 Prozent. Er selbst geht mit seiner Schwerhörigkeit ganz selbstverständlich um und sagte im Interview in der aktuelle Ausgabe von tennis Magazin: „Mit dem Hörgerät komme ich gelegentlich in eure Welt hinein. Es fühlt sich für mich nicht an, dass ich etwas verpasse“.

3. Studium in der USA

Nach seinem Abitur ging er in die USA, um dort International Relations zu studieren. An der University of Southern California (USCschloss er das Studium 2015 ab.

4. Yannick Hanfmann beim College Tennis

Von 2012 bis 2015 spielte er für die USC in der NCAA College Tennis. Die Spiele wurden ausschließlich auf Hartplatz ausgetragen. 2012 gewann er mit seiner Mannschaft die US-College Meisterschaft und 2013 die NCAA Championship. Dort spielte er zusammen mit Steve Johnson. Der Amerikaner war 2016 die Nummer 21 der Weltrangliste. Auf seine College Zeit blickt er gerne zurück: „Spielerisch habe ich mir durch die College-Zeit die nötige Matchhärte erarbeitet“.

5. Tennis-Bundesliga

2014 und 2015 spielte der 31-Jährige in der zweiten Bundesliga für den TC Weinheim 1902. 2016 trat er dann ein Jahr in der 1. Bundesliga für den TK Kurhaus Aachen an. 2017 kehrte er zum TC Weinheim 1902 zurück, der mittlerweile auch im Oberhaus spielte. 2019 stiegen Weinheim in die 2.Bundesliga ab, in dem Jahr absolvierte er sein letztes Spiel für den Verein. 2022 wechselte Hanfmann dann wieder zum TK Kurhaus Aachen in die erste Bundesliga.

6. Wer ist die Freundin an Hanfmanns Seite?

Seit Anfang 2020 ist Sofie Oyen die Freundin von Yannick Hanfmann. Sie ist ebenfalls 31 Jahre alt. Oyen ist eine ehemalige belgische Profi-Tennisspielerin. Sie gewann jeweils drei ITF Einzel- und Doppelturniere. Im April 2016 spielte sie im Alter von 24 Jahren ihr letztes internationales Turnier. Von den Beiden hört man nicht viel, aber ab und zu posten sie Bilder auf ihren Social Media Kanälen, wo man sie zusammen sehen kann.

7. Einzelerfolge

Auf der ATP Tour wartet er noch auf einen Turniersieg. Sechs Turniersiege auf der Challenger-Tour stehen ihm allerdings bereits zu Buche. Auf der ATP Tour erreichte er 2017 in Gstaad und 2020 in Kitzbühel jeweils das Finale.

8. Doppelerfolge

Im Doppel fehlt ihm ebenfalls noch ein Titel auf der ATP Tour. 2018 konnte er auf der Challenger Tour mit Kevin Krawietz zwei Turniere in Folge gewinnen.

9. Neuer Trainer als Weg zum Erfolg

Schon jetzt ist 2023 das beste Tennisjahr von Yannick Hanfmann. Seine Vorbereitung absolvierte er mit seinem neuen Trainer Juan Pablo Brzezicki in Argentinien. Rückblickend zur Saisonvorbereitung sagt er: „Ich habe dies als Möglichkeit gesehen, um mich nochmal zu verbessern und etwas aus mir herauszukitzeln: eine neue Trainingsphilosophie zu erleben, Trainingsumfänge mit längeren Ballwechseln zu absolvieren.“

10. Favoritenschreck

Hanfmann konnte während seiner Karriere schon viermal gegen einen Top-10 Spieler gewinnen. Der jüngste Sieg gegen Stefanos Tsitsipas auf Mallorca war in diesem Jahr schon der dritte Erfolg gegen einen Top-10 Spieler. Obwohl er bislang kein Turnier gewinnen konnte, zählt der Deutsche schon jetzt zu den besten 50 Spielern der Welt. Sollte er auf Mallorca weiterhin erfolgreich spielen, könnte er schon in dieser Woche in die Top-40 aufsteigen.