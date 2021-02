Sieg in Melbourne: Erster gemeinsamer Grand-Slam-Titel für Dodig/Polasek

Melbourne (SID) – Die Tennisprofis Ivan Dodig und Filip Polasek haben die Doppel-Konkurrenz der Australian Open gewonnen und ihren ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel gefeiert. Das kroatisch-slowakische Duo bezwang am Sonntag die Titelverteidiger Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/Großbritannien) mit 6:3, 6:4 und sicherte sich den Siegerscheck über knapp 390.000 Euro. Dodig hatte 2015 an der Seite des Brasilianers Marcelo Melo bereits die French Open gewonnen.

Der Brite Ram verpasste in Melbourne hingegen seinen zweiten Titel an diesem Wochenende. Am Samstag hatte er an der Seite der Tschechin Barbora Krejcikova den Mixed-Wettbewerb gewonnen.