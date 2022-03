Sportdeutschland TV zeigt Davis-Cup-Duell in Brasilien

Hamburg (SID) – Der Streaming-Anbieter Sportdeutschland TV zeigt die anstehende Qualifikationspartie des deutschen Davis-Cup-Teams in Brasilien. Dies teilte der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Mittwoch mit. Das Team um Topspieler Alexander Zverev bestreitet zunächst am Freitag ab 20 Uhr MEZ zwei Einzelmatchtes. Am Samstag ab 18 Uhr fällt die Entscheidung im Doppel und den verbliebenen zwei Einzeln.

Setzen sich Zverev und Co. durch, sind sie zur Teilnahme an der Finalrunde berechtigt. Diese beginnt vom 14. bis 18. September mit Gruppenspielen. Es folgt eine K.o.-Runde ab dem Viertelfinale vom 23. bis 27. November 2022, die Spielorte sind bisher noch nicht verkündet worden. Titelverteidiger Russland darf infolge der Sanktionen des internationalen Tennisverbandes ITF nicht an dem Wettbewerb teilnehmen.