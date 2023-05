Sportwetten: Struff mit Chancen aufs Finale in Madrid

Nach seinem ungewöhnlichen Siegeszug beim Masters in Madrid rechnen die Buchmacher „Lucky Loser“ Jan-Lennard Struff sogar gute Chancen aufs Endspiel aus. Im Halbfinale gegen den Russen Aslan Karazew am Freitag (nicht vor 20.00 Uhr/Sky) ist ein Sieg der deutschen Nummer zwei bei Sportwettenanbieter bwin mit einer Quote von 2,05 notiert. Karazew (Quote 1,78), gegen den Struff in der Qualifikation bereits verloren hatte, ist nur leicht favorisiert.

Sollte der deutsche Davis-Cup-Spieler in Madrid sogar den ersten Turniersieg seiner Karriere auf der ATP-Tour feiern, zahlt bwin das 11,00-Fache des Einsatzes zurück. Großer Turnierfavorit ist der Spanier Carlos Alcaraz mit einer Titel-Quote von 1,16.