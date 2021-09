Starker Regen und Wind: Kerber-Match bei US Open abgesagt

New York (SID) – Das Zweitrundenmatch bei den US Open von Spitzenspielerin Angelique Kerber gegen die Ukrainerin Angelina Kalinina ist am Mittwochabend (Ortszeit) abgesagt worden. Grund dafür waren starke Regenfälle und Winde, die aus den Ausläufern des Hurrikan Ida resultierten. Zeitweise gab es auch eine Tornado-Warnung für New York.

Der Spielplan des Grand-Slam-Turniers wurde durcheinandergewirbelt, eine Neuansetzung der Kerber-Partie gab es zunächst nicht. Der Regen trat in das überdachte Louis-Armstrong-Stadium ein, das seitlich offen ist und auf dem Kerber spielen sollte.

Im Umlauf des Arthur-Ashe-Stadiums wurden zeitweise Stühle und anderes Mobiliar umgeweht.