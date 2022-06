Stich durch Zverev-Drama an eigene Verletzung erinnert

Köln (SID) – Der frühere Wimbledonsieger Michael Stich fühlt sich durch das schwere Umknicken von Tennis-Star Alexander Zverev im Halbfinale der French Open schmerzhaft an eine eigene Verletzung erinnert. „Ich habe damals dreieinhalb Monate Pause machen müssen, hatte Reha und Wiederaufbautraining“, sagte Stich (53) bei Sky über seine Verletzung 1995 in Wien.

Ähnlich wie Zverev am Freitag in Paris gegen Rafael Nadal (Spanien) war Stich damals mit dem Fuß komplett umgeknickt. „Als ich wiederkam, habe ich direkt das erste Turnier gewonnen und mich erneut verletzt“, sagte der Olympiasieger von 1992. „Ich habe die Zeit genutzt, um an meinem Spiel zu arbeiten, meine Schwächen zu identifizieren und mich neu herauszufordern. (…) Vielleicht kann Alexander Zverev das ähnlich machen.“

Zverev hatte das Halbfinale beim Stand von 6:7 (8:10), 6:6 aufgeben müssen. Er wurde im Rollstuhl vom Court geschoben und kam an Krücken zurück, um seinem Gegner zu gratulieren. „So wie das aussah, könnte Wimbledon für ihn ausfallen“, vermutete Stich. „Aber er ist jung, und ich hoffe, dass er stärker zurückkommt.“ Das Wimbledon-Turnier beginnt am 27. Juni.