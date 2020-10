Struff erreicht Achtelfinale in Köln

Köln (SID) – Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (30) hat seine Auftakthürde beim zweiten ATP-Turnier in Köln gemeistert. Neun Tage nach seinem Erstrunden-Aus beim ersten Event in der Lanxess-Arena setzte sich der Warsteiner Tennisprofi gegen den Italiener Marco Cecchinato souverän mit 6:3, 6:1 durch. Struff, in Köln an Position sieben gesetzt, trifft im Achtelfinale am Donnerstag auf Yoshihito Nishioka (Japan).

In der vergangenen Woche hatte Struff zum Auftakt gegen Oscar Otte (Köln) verloren. Der Lokalmatador, der am Wochenende zunächst in der Qualifikation aufgegeben hatte, als Lucky Loser aber ins Hauptfeld gerückt war, steht ebenfalls im Achtelfinale. Dort trifft Otte am Donnerstag auf den an Position zwei gesetzten Argentinier Diego Schwartzman.