Struff erreicht Halbfinale von Stuttgart

Jan-Lennard Struff steht beim Rasenturnier in Stuttgart im Halbfinale. In der Runde der letzten Acht setzte sich der 33-Jährige mit 6:4, 7:5 gegen den Franzosen Richard Gasquet durch. Nun wartet der an Position vier gesetzte Pole Hubert Hurkacz auf Struff. Im zweiten Duell um den Finaleinzug stehen sich Francis Tiafoe (USA) und Marton Fucsovics (Ungarn) gegenüber.

Der Warsteiner Struff befindet sich derzeit in Topform. Weltranglistenplatz 24 ist Karrierebestwert für den Deutschen, der schon beim Masters in Madrid im Halbfinale stand. Gegen Gasquet konnte sich der Davis-Cup-Spieler vor allem auf seinen Aufschlag verlassen. Seinen 18 Assen standen nur zwei Doppelfehler gegenüber.