Struff im Viertelfinale von Cagliari

Köln (SID) – Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) steht im Viertelfinale des ATP-Turniers in Cagliari. Bei seinem ersten Sandplatzturnier der Saison setzte sich der Weltranglisten-41. gegen den Qualifikanten Liam Broady (Großbritannien) mit 6:4, 6:2 durch. Nächster Gegner der deutschen Nummer zwei ist Nikolos Basilaschwili (Georgien/Nr. 4) oder Josef Kovalik (Slowakei).

In der ersten Runde hatte Struff gegen den Portugiesen Joao Sousa in mehr als zwei Stunden Spielzeit fünf Matchbälle abgewehrt (1:6, 6:1, 7:5). In der vergangenen Woche hatte der 30-Jährige beim Hartplatz-Masters in Miami die dritte Runde erreicht.

Der zweite Deutsche in Cagliari, Yannick Hanfmann (Karlsruhe), spielt im Achtelfinale am Donnerstag gegen den Italiener Marco Cecchinato.