French Open: Swiatek setzt dominante Serie fort

Iga Swiatek ist standesgemäß in ihre Titelmission bei den French Open gestartet. Die dreimalige Turniersiegerin aus Polen setzte sich am Montag in Paris mit 6:1, 6:2 gegen Lokalmatadorin Leolia Jeanjean durch. Damit baut sie gleichzeitig ihre beeindruckende Serie in der französischen Hauptstadt aus.

Swiatek hat nun im Stade Roland Garros 15 Matches in Folge gewonnen. Noch länger ungeschlagen blieb zuletzt Justine Henin. Die Belgierin brachte zwischen 2005 und 2010 das Kunststück fertig, bei dem Event 24 Matches in Folge zu gewinnen. Allerdings steht Swiatek in der zweiten Runde eine spannende Aufgabe bevor: Es geht gegen die viermalige Mojar-Siegerin Naomi Osaka aus Japan. Obwohl der rote Untergrund nicht der Lieblingsbelag der ehemaligen Nummer eins der Welt ist, könnte sie durchaus zum Stolperstein für Swiatek werden.