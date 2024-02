Die Verletzungen von Rafael Nadal

Nachdem er sein Comeback beim ATP-Turnier in Doha kurzfristig absagte, wird Rafael Nadal beim Masters in Indian Wells wieder an den Start gehen – seinem ersten 1000er-Event seit 16 Monaten. Wir schauen auf seine Rückkehr sowie die zahlreichen Verletzungen von Nadal, die ihn in der Vergangenheit ausgebremst haben.

Das 250er-Turnier Anfang Januar in Brisbane sollte für Rafael Nadal der Start in ein erfolgreiches und verletzungsfreies Jahr 2024 werden. Zunächst verlief alles wie geplant und der 37-Jährige konnte Dominic Thiem sowie Jason Kubler jeweils in zwei Sätzen besiegen. Im Viertelfinale machte der Körper Rafael Nadal jedoch einmal mehr einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund einer erneuten Muskelverletzung im Hüftbereich war der 22-fache Grand Slam-Sieger gezwungen, die Australian Open abzusagen.

In der langen Verletzungshistorie des Spaniers war es die 16. Absage bei einem Grand Slam-Turnier. Bereits vor seinem Grand Slam-Debüt 2003 in Wimbledon verpasste er die French Open aufgrund einer Ellenbogenverletzung. Es folgte eine Reihe von Verletzungen, die seines gleichen sucht. Die längsten Leidenszeiten musste Nadal 2012, 2021 sowie 2023 ertragen.

2012 zog er sich einen Patellasehnenriss zu und litt gleichzeitig unter einer Sehnenentzündung im Knie. Dadurch verpasste er nicht nur die US Open und die ATP-Finals, sondern auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen. 2021 unterzog er sich einem operativen Eingriff an seinem linken Fuß. Grund dafür war das Müller-Weiss-Syndrom, unter dem er seit Kindheitstagen litt. Dabei handelt es sich um eine Rückbildung äußerer Teile des Kahnbeins. Erneut konnte er nicht an Olympia teilnehmen. Zudem verpasste er Wimbledon, die US Open sowie die ATP-Finals. Im Jahr 2023 verletzte er sich bei den Australian Open am Hüftbeuger und fiel in der Folge für den Rest des Jahres aus.

Jahr Verletzungen Absagen bei Grand Slams, ATP-Finals, Olympia Grand Slams, bei denen er sich verletzt hat 2003 Ellenbogenverletzung French Open – 2004 Ermüdungsbruch im Mittelfuß French Open, Wimbledon, Olympia – 2005 Knieverletzung, Bänderverletzung ATP-Finals – 2006 Schulterprobleme Australian Open – 2007 Knieprobleme, Unterarmverletzung – Australian Open 2008 Knieprobleme ATP-Finals – 2009 Sehnenentzündung in beiden Knien, Bauchmuskelzerrung, Rückenprobleme Wimbledon French Open, US Open 2010 Knieverletzung, Quadrizepssehnenriss – Australian Open, Wimbledon 2011 Muskelfaserriss im Oberschenkel, Haarriss im Fuß, Knieprobleme – Australian Open, Wimbledon 2012 Patellasehnenriss, Sehnenentzündung im Knie, Hoffa-Kastert-Syndrom US Open, ATP-Finals, Olympia Wimbledon 2013 Magen-Darm-Infektion Australian Open – 2014 Rückenprobleme, Handgelenksverletzung, Blinddarm-OP US Open, ATP-Finals Australian Open 2015 Knieverletzung – – 2016 Handgelenksprobleme Wimbledon, ATP-Finals French Open 2017 Knieverletzung – – 2018 Verletzung am Hüftbeuger, Patellasehnen-Entzündung, Bauchmuskelzerrung, freier Gelenkkörper im Sprunggelenk ATP-Finals Australian Open 2019 Handgelenksverletzung – – 2020 US Open (wegen Pandemie nicht angetreten) – 2021 Körperliche Erschöpfung, Operation Müller-Weiss-Syndrom (seit Kindheit) Wimbledon, US Open, ATP-Finals, Olympia French Open 2022 Rippenbruch, Spiele mit betäubtem Fuß, Bauchmuskelverletzung – Wimbledon, US Open 2023 Muskelverletzung am Hüftbeuger French Open, Wimbledon, US Open Australian Open 2024 Muskelverletzung im Oberschenkel Australian Open –

Rückkehr in Indian Wells

Beim Masters im südkalifornischen Indian Wells will Rafael Nadal nun zurück zu alter Stärke finden. Das erste 1000er-Turnier im Kalenderjahr konnte er in den Jahren 2007, 2009 sowie 2013 gewinnen. Darüber hinaus stand er 2011 im Finale, das er gegen Novak Djokovic verlor. Übrigens: In diesem Jahr machten sich die beiden Finalgegner von 2011 gemeinsam auf den Weg nach Indian Wells.

Wegen der Verletzungen: Nadals letztes Karrierejahr?

Neben dem spielerischen Erfolg wird für Rafael Nadal die körperliche Gesundheit im Vordergrund stehen. In knapp zweieinhalb Monaten starten die French Open, wo der Rekordsieger möglicherweise ein letztes Mal aufschlagen wird. Schließlich machte er im vergangenen Jahr Andeutungen bezüglich eines zeitnahen Karriereendes. „Das nächste Jahr soll mein letztes sein. Ich kann es nicht 100 Prozent sagen, weil man nie weiß, was passiert. Aber mein Ziel ist es, im kommenden Jahr einmal alle Turniere zu genießen, die mir etwas bedeutet haben“, sagte er auf einer Pressekonferenz im Mai.

Neben den French Open werden die Olympischen Spiele ein großes Ziel des Routiniers sein. Dort holte er 2008 in Peking die Goldmedaille im Einzelwettbewerb. In diesem Jahr finden die Olympischen Spiele in Paris statt. Gespielt wird, wie bei den French Open, im Stade Roland Garros, wo Nadal bereits 14 Grand Slam-Titel gewinnen konnte.

Bei seiner Rückkehr auf die Tennisbühne in Indian Wells will Nadal nun die Grundlage für ein weiteres und möglicherweise letztes erfolgreiches Karrierejahr schaffen. Im Sinne des Sports bleibt zu hoffen, dass er frei von Verletzungen seine spielerische Klasse ein letztes Mal unter Beweis stellen kann.