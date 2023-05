Erstmals seit 2004: French Open ohne Nadal

Rafael Nadal verpasst erstmals seit 19 Jahren die French Open. Den Turnier-Rekordsieger aus Spanien plagen weiterhin Beschwerden am Hüftbeuger, die eine Teilnahme in Paris unmöglich machen. Dies gab der 36-Jährige am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekannt.

„Ich habe jeden Moment gearbeitet. Es ist unmöglich, das erste Mal seit vielen Jahren“, sagte Nadal: „Es ist sehr schwierig für mich. Ich habe nicht vor, in den nächsten Monaten zu spielen.“

Jetzt ist es offiziell: Rafael Nadal wird 2023 NICHT in Roland Garros antreten! Nadal: „Sie können sich vorstellen, wie schwer es für mich ist. Es ist eine Entscheidung, die mein Körper getroffen hat.“ #RG23 pic.twitter.com/78rgAQnr2t — tennis MAGAZIN (@tennismagazin) May 18, 2023

Nadal hat seit den Australian Open im Januar kein Match mehr absolviert. Der Grand-Slam-Rekordchampion musste zuletzt schon nacheinander für den Auftakt der Sandplatzsaison in Monte Carlo, in Barcelona sowie für Madrid und Rom absagen.

Im vergangenen Jahr war Nadal rechtzeitig fit geworden und kämpfte sich in Roland Garros trotz starker Fußprobleme zum Titelgewinn. Mit 22 Siegen – 14 davon in Paris – liegt der Sandplatzkönig in der ewigen Liste der Grand-Slam-Champions gemeinsam mit dem Serben Novak Djokovic vorne.