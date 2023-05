Vor French Open: Swiatek gibt in Rom verletzt auf

Titelverteidigerin Iga Swiatek hat zehn Tage vor den French Open mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Die Weltranglistenerste aus Polen gab beim WTA-Turnier in Rom im Viertelfinale gegen Jelena Rybakina (Kasachstan) im dritten Satz mit Schmerzen am rechten Bein auf. Die topgesetzte Swiatek hatte sich zunächst behandeln lassen, ehe sie beim Stand von 6:2, 6:7 (3:7), 2:2 aus ihrer Sicht das Spiel abbrach.

„Hoffentlich ist es nichts Ernstes bei Iga. Es ist nie schön, so zu gewinnen“, sagte Rybakina. Für Swiatek endete eine Serie von 14 Siegen in Folge in Rom, 2021 und 2022 hatte sie das Turnier gewonnen.