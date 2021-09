Switolina erreicht Viertelfinale und könnte auf Kerber treffen

New York (SID) – Elina Switolina hat als erste Spielerin in diesem Jahr das Viertelfinale der US Open erreicht. Die 26-jährige Ukrainerin setzte sich in ihrem Achtelfinalduell gegen die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Simona Halep aus Rumänien mit 6:3, 6:3 durch und darf weiter auf ihren ersten Majortitel hoffen.

Switolina könnte im Viertelfinale auf die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber aus Kiel treffen, die am Sonntag noch gegen die 18 Jahre alte Kanadierin Leylah Fernandez spielt. Switolinas bestes Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren sind zwei Halbfinalteilnahmen 2019 in Wimbledon und New York.