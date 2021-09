Doppel: Krawietz erreicht Viertelfinale

New York (SID) – Der zweimalige French-Open-Sieger Kevin Krawietz (29) hat im Doppel an der Seite von Horia Tecau das Viertelfinale der US Open erreicht. Das deutsch-rumänische Duo setzte sich am Sonntag 6:2, 7:6 (7:5) gegen Santiago Gonzalez/Andres Molteni aus Mexiko und Argentinien durch.

Auch der Kölner Andreas Mies, Krawietz‘ Partner bei seinen Triumphen in Paris, ist mit Andrej Golubew (Kasachstan) noch im Wettbewerb. Gleiches gilt für Dominik Koepfer aus Furtwangen, der gemeinsam mit dem Finnen Emil Ruusuvuori am Start ist.