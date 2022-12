Tannenhof: Sport- und Ruheoase

Erholung, Genuss, Sport und ein ganz besonderes Flair gibt es im Sport- und Spa-Resort Tannenhof im Allgäu.

Es ist genau so, wie man sich das Leben auf dem Land vorstellt. Man hört den Wind durch die Blätter pfeifen, die Vögel zwitschern, kein Auto brummt, keinen LKW hupt – einfach Ruhe. Gelegentlich – und ja, es klingt wie ein Klischee – muht eine Kuh. Inmitten dieser Ruhe, umgeben von Bergen, Weiden, und vereinzelten Bauernhöfen, am Rande des 4.500-Seelen-Dorf Weiler im Allgäu, liegt das Sport- und Spa-Hotel Tannenhof.

Doch im Gegensatz zum Umfeld glänzt das Hotel nicht ganz im ländlichen Stil. Schon beim Betreten der lichtdurchfluteten Hotellobby fallen die hellen, modernen Möbelstücke auf. Durch die schicken Holzelemente an den Wänden nimmt man das gemütliche, alpine Flair dennoch wahr. Spätestens wenn man am Empfang von den freundlichen Damen im Dirndl begrüßt wird, weiß man, dass man in Bayern ist.

Tannenhof: Eine Auszeit vom Alltag

Ebenso wie die einzelnen Hotelbereiche sind auch die 117 Zimmer im Sport- und Spa-Hotel Tannenhof eingerichtet. Die Wände und Böden sind aus hellem Holz. Spiegelwände sowie gläserne Elemente zum Badezimmer lassen das Zimmer gleichzeitig gemütlich und hochwertig erscheinen. Mitten im Raum, umgeben von weißen Vorhängen, thront das große Bett. Das Highlight des Raums: die Badewanne am Bettende mit Blick auf die Landschaft.

Umgebung und Einrichtung verkörpern genau die Philosophie des Hotels: eine Auszeit vom Alltag. Egal, ob im Wellnessbereich, beim Sport, in der Natur oder bei kulinarischen Genüssen – mit der Vielfältigkeit im Tannenhof kommt das Urlaubsfeeling bei allen Gästen an.

Abgesehen vom Wandern oder Biken, was sich in der Alpenlandschaft perfekt anbietet, liegt der sportliche Schwerpunkt ganz klar beim Tennis. Peter Möller, Manager im Tannenhof oder „Mädchen für alles“, wie er sich selbst gerne nennt, erklärt im Gespräch mit tennis MAGAZIN: „Bevor es das Hotel Tannenhof gab, gab es die Tennisplätze.“ Mit einer Tennishalle und zwei Courts, einem Squash-Feld, zwei Kegelbahnen und einem Restaurant fing alles vor 41 Jahren an. „Um die Tennishalle herum gab es wenig und auch keine Übernachtungsmöglichkeiten für externe Spieler“, erzählt Möller. Deshalb folgte nur drei Jahre später der erste Anbau eines 60-Betten-Hotels. Jahr für Jahr kamen dann neue Courts, Zimmer, Restaurants und Wellness-Abschnitte hinzu. Heute zählen 117 Zimmer, sieben Tennisplätze, ein 2.400 Quadratmeter großer Wellnessbereich, vier Restaurants, ein Café und eine Bar zum Tannenhof-Resort im Süden Bayerns.

Hohe Qualität in der Tennisschule

Christian Langes, der gemeinsam mit seiner Frau Cornelia das Hotel in der zweiten Generation führt, ist selbst begeisterter Tennisspieler und Coach. Gerade deshalb legt er großen Wert auf die Qualität seiner eigenen Tennisschule „Christian Langes“. Ausschließlich staatlich geprüfte und lizenzierte Trainer unterrichten die Gäste im Allgäu. Um das Tenniswissen fachgerecht und so individuell wie möglich weiterzugeben, wird deshalb in Gruppen von höchstens vier Personen trainiert. Aber die Gäste haben die Wahl: Ob Einzel- oder Gruppentraining, Camps für Mannschaften, Kids oder Reisegruppen – die Tennisschule geht auf verschiedenste Anfragen ein und versucht, ein passendes Angebot zu erstellen.

Tannenhof: Familiäre Atmosphäre

Doch die Gäste können sich nicht nur auf den Tennisplätzen austoben, über zwei Etagen erstreckt sich außerdem der Fitnessbereich mit einem Raum für Kurse sowie zahlreichen Kraft- und Ausdauergeräten – alle top modern und hochwertig.

Zum Abschalten lädt der 2.400 Quadrat­meter große Wellnessbereich mit Panoramahallenbad, Infinity-Außenpool und sechs Saunen ein. Einzigartig ist hier vor allem die Microsalt-Sauna, die mitten im Alpen-Vorland für das gewisse Meer-Feeling sorgt. Echter Nordsee-Sand und gesunde Meeresluft, die in die Sauna geleitet wird, sollen das Sylter-Strandfeeling imitieren.

Einen Hauch von Gemütlichkeit versprüht auch das schicke Buffetrestaurant. Mitten im Raum sorgt die offene Feuerstelle mit den darum platzierten Loungemöbeln für eine entspannende Atmosphäre. Je nach Buchung kann man bis zu dreimal am Tag bei den vielfältigen Buffet- und Essensmöglichkeiten zuschlagen. Ansprechend angerichtet und mit täglich wechselnden kulinarischen Besonderheiten wird man vor allem beim Abendmenü verwöhnt. Man merkt gleich: Alles ist frisch von Hand zubereitet.

So ansprechend und vielfältig das Angebot im Tannenhof auch ist, letztlich ist es die familiäre Atmosphäre, die Christian Langes und sein Team weitergeben möchte – selbstverständlich bei einem familiengeführten Betrieb. Die vertraute Atmosphäre der Mitarbeiter untereinander und gleichzeitig die persönlichen Unterredungen mit den einzelnen Gästen machen das Sport- und Spa-Resort zu einer Art Sehnsuchtsort für alle Urlauber. Und eben das scheint es zu sein, was die Gäste Jahr für Jahr zurück in das kleine, ruhige Dörfchen zwischen Bergen, Weiden und Bauernhöfen im Allgäu lockt.

Steckbrief Tannenhof

Tennisangebot:

Einzel, Gruppen- (max. vier Personen) und Mannschaftstraining werden individuell an die Spieler angepasst. Außerdem gibt es Camps für Teams, Kids und freie Gruppen, z.B. zur Saisonvorbereitung. Schlägerverleih und Bespannungsservice.

Tennisanlage:

Vom Hotel aus hat man direkten Zugang zur Tennishalle mit vier Plätzen, zwei auf Teppich und zwei auf Hartplatz. Außerdem gibt es drei hoteleigene Sandplätze unter freiem Himmel und vier weitere Courts beim TC Weiler.

Hotel:

Das Hotel umfasst 117 Zimmer und Suiten mit moderner, hochwertiger Einrichtung, vier Restaurants, ein Café und eine Kaminbar. Man kann zwischen verschiedenen Doppelzimmern, Familiensuiten, Gartensuiten und Einzelzimmern wählen.

Sport, Wellness und Entertainment:

Wandern, Biken, Ski- und Snowboard fahren bieten sich in der Alpenlandschaft an. Im Hotel selbst gibt es Möglichkeiten, um Squash, Tischtennis oder Billard zu spielen. Sowie ein Fitnessstudio. Über 2.400 Quadratmeter erstreckt sich der Wellnessbereich mit sechs Saunen, Panoramahallenbad und Infinity-Pool. Wellness- und Therapieanwendungen sind zubuchbar. In der Bärenhütte finden regelmäßig Veranstaltungen statt.

Preisbeispiel:

Drei Nächte im August im Doppelzimmer mit Balkon sowie Frühstück, Mittag- und Abendessen und Nutzung des Wellnessbereichs ab 465 Euro pro Person. Tenniskurse mit zehn Stunden Training á 60 Minuten in Gruppen mit maximal vier

Personen ab 300 Euro pro Person.

Informationen, Flüge und Buchungen:

Am besten erreicht man das Hotel mit dem Auto. Weiler im Allgäu liegt knapp 30 Autominuten von Lindau am Bodensee entfernt. Flüge sind auch möglich. Bis zum nächsten Flughafen in Friedrichshafen sind es etwa 45 Kilometer. Mehr Infos: www.tannenhof.com

Tennisplätze ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (8/10)

Trainingsprogramm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (8/10)

Hotel ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (9/10)

Sportangebot ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (7/10)

Wellness ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (8/10)

Gastronomie ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (9/10)