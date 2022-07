Tatjana Maria vs. Jule Niemeier: Das unwahrscheinliche Wimbledon-Viertelfinale

Hier erfahren Sie alle wichtigen Infos zum deutschen Viertelfinale in Wimbledon zwischen Tatjana Maria und Jule Niemeier.

Mit diesem Viertelfinale in Wimbledon hat Turnierbeginn wohl kaum jemand gerechnet. Tatjana Maria und Jule Niemeier (Dienstag live auf Sky) duellieren sich beim prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt um einen Platz im Halbfinale. Viel ungewöhnlicher kann der Weg der beiden kaum sein. Auf der einen Seite Maria, 34 Jahre alt und zweifache Mutter, die mit ihrer Familie die Tennis-Tour bereist und beim 35. Grand-Slam-Turnier erstmals in die zweite Woche kam und schließlich auch ihr Achtelfinale gewann.

Auf der anderen Seite Niemeier, 22 Jahre alt, die erst zum zweiten Mal in einem Grand-Slam-Hauptfeld steht. Maria und Niemeier haben auf der Tour noch nie gegeneinander gespielt. Sie treten 2022 für den Tennis-Bundesligisten TC Bredeney in Essen an, gingen aber bei bislang fünf Spieltagen nur einmal gemeinsam an den Start.

Das sagen Tatjana Maria und Jule Niemeier über den Einzug ins Wimbledon-Viertelfinale

„Es macht mich so stolz, eine Mama zu sein. Das ist die beste Sache der Welt. Ich liebe es, ich liebe meine Kinder und die Möglichkeit, das mit ihnen zusammen zu erleben“, sagt Maria. Jule Niemeier freut sich: „Ich bin wirklich glücklich über meine Leistung. Das alles fühlt sich nicht real an.“

Das sagen Tatjana Maria und Jule Niemeier über das deutsche Duell im Viertelfinale

„Das ist doch super. Eine von uns steht auf jeden Fall im Halbfinale. Das hätte doch niemand gedacht“, sagt Maria. Niemeier meint: „Das ist unglaublich, das hätten wir beide unterschrieben, als wir hier hergekommen sind.“ Maria ergänzt: „Wir spielen ja oft gegen Leute, die wir mögen. Ich glaube, wir kriegen das beide gut hin, versuchen unser Bestes zu geben, und danach ist wieder alles in Ordnung.“ Niemeier sagt über Marias Familienleben auf der WTA-Tour: „Ich ziehe meinen Hut davor, wie die das als Familie machen, weil ich es unglaublich finde, mit zwei Kindern zu reisen.“

Das ist Tatjana Maria

Spitzname: Tadde

Alter: 34

Wohnort: Palm Beach Gardens (USA)

Kinder: 2 (Charlotte (acht Jahre alt) und Cecilia (ein Jahr alt)

Profi seit: 2001

Aktuelles WTA-Ranking: 103

Bestes WTA-Ranking: 46 (November 2017)

WTA-Titel: 2 (2018, Mallorca auf Rasen, 2022, Bogota auf Sand)

Grand-Slam-Hauptfeldteilnahmen: 35

Bestes Grand-Slam-Resultat: Viertelfinale Wimbledon 2022

Karriere-Preisgeld vor Wimbledon: 3.514.273 $

Karriere-Bilanz vor Wimbledon: 580:453

Siege gegen Top-10-Spielerinnen: 5

Bilanz im Billie Jean King Cup: 11:7

Trainer: Charles Maria

Das ist Jule Niemeier

Spitzname: Jules

Alter: 22

Wohnort: Dortmund

Profi seit: 2016

Aktuelles WTA-Ranking: 97

Bestes WTA-Ranking: 94 (Mai 2022)

WTA-Titel: 0 (Halbfinale in Straßburg und Hamburg 2021)

Grand-Slam-Hauptfeldteilnahmen: 2

Bestes Grand-Slam-Resultat: Viertelfinale Wimbledon 2022

Karriere-Preisgeld vor Wimbledon: 343.672 $

Karriere-Bilanz vor Wimbledon: 143:80

Siege gegen Top-10-Spielerinnen: 1

Bilanz im Billie Jean King Cup: 1:1

Trainer: Christopher Kas

So kam Tatjana Maria ins Wimbledon-Viertelfinale

1. Runde: Astra Sharma (WTA 136): 4:6, 6:3, 6:4

2. Runde: Sorana Cirstea (WTA 32): 6:3, 1:6, 7:5

3. Runde: Maria Sakkari (WTA 5): 6:3, 7:5

Achtelfinale: Jelena Ostapenko (WTA 17): 5:7, 7:5, 7:5

So kam Jule Niemeier ins Wimbledon-Viertelfinale

1. Runde: Xiyu Wang (WTA 105): 6:1, 6:4

2. Runde: Anett Kontaveit (WTA 3): 6:4, 6:0

3. Lesia Tsurenko (WTA 101): 6:4, 3:6, 6:3

Achtelfinale: Heather Watson (WTA 121): 6:2, 6:4

Maria oder Niemeier: Wer ist die Wettfavoritin im Wimbledon-Viertelfinale?

Jule Niemeier geht als Wettfavoritin ins Duell mit Tatjana Maria. Beim Sportwettenanbieter bwin steht die Quote für einen Erfolg von Niemeier bei 15:10, während der Einzug von Maria ins Halbfinale mit 26:10 gelistet ist. Ein Wimbledonsieg von Niemeier bringt eine Quote von 110:10. Marias Titelquote steht bei 230:10.

Tatjana Maria im Porträt

Wer mehr über das Familienleben von Tatjana Maria erfahren möchte: Hier geht es zum ausführlichen tennis MAGAZIN-Porträt über Maria aus dem Jahr 2017.

Jule Niemeier im Porträt

Wer mehr über Jule Niemeier erfahren möchte: Hier geht es zum tennis MAGAZIN-Porträt über Niemeier aus dem Jahr 2021.