Tennis: 15-jährige Stusek scheitert nach starkem WTA-Debüt

Die erst 15-jährige Tennisspielerin Julia Stusek ist bei ihrem Debüt auf der WTA-Tour in der ersten Runde gescheitert. In Bad Homburg verlor Stusek (Rheinfelden) gegen die US-Amerikanerin Peyton Stearns (22) in zwei Sätzen mit 2:6, 5:7, schlug sich gegen die Nummer 59 der Welt aber achtbar. Stusek wird derzeit auf Position 913 der Weltrangliste geführt.

Damit ist Jule Niemeier (Dortmund) die einzig verbliebene deutsche Starterin im Teilnehmerinnenfeld von Bad Homburg. Niemeier trifft nach ihrem Überraschungserfolg am Montag gegen die an Nummer eins gesetzte Griechin Maria Sakkari im Achtelfinale auf Paula Badosa aus Spanien.