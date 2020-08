Nadal spielt US Open nicht: „Barbarischer Turnierkalender“

Köln (SID) – Auch Tennis-Superstar Rafael Nadal (34) hat seine Teilnahme an den US Open abgesagt. „Nach langer Überlegung habe ich mich entschieden, nicht an den diesjährigen US Open teilzunehmen“, schrieb der Titelverteidiger am Dienstagabend auf Twitter: „Die weltweite Situation ist sehr kompliziert, die COVID-19-Fallzahlen steigen, es sieht aus, als hätten wir noch immer keine Kontrolle.“

After many thoughts I have decided not to play this year’s US Open. The situation is very complicated worldwide, the COVID-19 cases are increasing, it looks like we still don’t have control of it.

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020