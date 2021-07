Tennis: Barthel ohne Chance gegen Swiatek

Tokio (SID) – Statt Japans Gold-Hoffnung Naomi Osaka hat Mona Barthel das olympische Tennisturnier auf dem Centre Court eröffnet, eine Überraschung aber deutlich verpasst. Zum Auftakt der Wettbewerbe im Ariake Tennis Park verlor die 31-Jährige aus Neumünster am Samstag 2:6, 2:6 gegen die an Position sechs gesetzte Polin Iga Swiatek, French-Open-Siegerin des Vorjahres. Bereits bei ihrem Olympia-Debüt 2012 in London hatte Barthel in der ersten Runde verloren.

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Osaka hatte am späten Freitagabend bei der Eröffnungsfeier das Olympische Feuer entzündet. Ihr eigentlich für Samstagmorgen angesetztes Match auf dem Centre Court gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo wurde wenige Stunden zuvor zunächst ohne Angabe von Gründen vom Spielplan genommen und verschoben.