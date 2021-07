Struff in der zweiten Runde – mögliches Duell mit Djokovic

Tokio (SID) – Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat erstmals bei Olympischen Spielen die zweite Runde erreicht. Nun wartet er auf ein mögliches Duell mit Tour-Dominator Novak Djokovic. Der 31-Jährige aus Warstein hatte mit seinem brasilianischen Auftaktgegner Thiago Monteiro keine Probleme und siegte 6:3, 6:4. „Ich bin sehr happy, dass ich gewonnen habe. Es waren schwierige Bedingungen, es war sehr heiß und sehr schwül“, sagte Struff nach seinem Match. „Ich habe in den wichtigen Momenten ganz gut gespielt“, so der 31-Jährige.

Bei einem Erstrundenerfolg Djokovics am Samstag gegen den Bolivianer Hugo Dellien hat Struff die Chance, dem Weltranglistenersten aus Serbien bei seiner Jagd nach dem Golden Slam ein Bein zu stellen. Alle vier Grand-Slam-Turniere eines Kalenderjahres sowie Olympia-Gold hat bislang nur Steffi Graf 1988 gewonnen. Djokovic fehlen noch der Olympiasieg in Tokio sowie der Titel bei den US Open im September.

Struff war am Samstag als einziger von vier deutschen Männern im Einzel von Tokio im Einsatz. Bei seiner Olympia-Premiere vor fünf Jahren in Rio hatte er sein Erstrundenmatch verloren.