Tennis: Friedsam zieht in Stuttgart ins Achtelfinale ein – Aus für Middendorf

Köln (SID) – Tennisspielerin Anna-Lena Friedsam ist beim WTA-Turnier in Stuttgart souverän ins Achtelfinale eingezogen. Die 27-Jährige aus Neuwied setzte sich 6:2, 6:0 gegen die Norwegerin Ulrikke Eikeri durch. Es war der erste Sieg für Friedsam auf der WTA-Tour seit den US Open Ende August. Im März war Friedsam im kolumbianischen Bogota in der ersten Runde ausgeschieden.

Julia Middendorf (Vechta) ist dagegen bei ihrem ersten WTA-Turnier in der ersten Runde gescheitert. Das 18 alte Talent unterlag der Estin Anett Kontaveit 2:6, 3:6. Middendorf war über die Qualifikation ins Hauptfeld vorgestoßen.