Hanfmann im Halbfinale von Kitzbühel

Köln (SID) – Yannick Hanfmann (Karlsruhe) hat beim ATP-Turnier in Kitzbühel mit einem Sieg gegen Maximilian Marterer (Nürnberg) im Duell der deutschen Qualifikanten das Halbfinale erreicht. Hanfmann gewann gegen den French-Open-Achtelfinalisten von 2018 mit 6:2, 7:5 und trifft am Samstag auf den an Nummer zwei gesetzten Argentinier Diego Schwartzman oder den serbischen Qualifikanten Laslo Djere.

Zuletzt stand Hanfmann 2017 in Gstaad im Finale eines ATP-Turniers, damals verlor er gegen den Italiener Fabio Fognini.