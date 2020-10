Hanfmann in Cagliari überraschend im Viertelfinale

Köln (SID) – Tennisprofi Yannick Hanfmann (28) hat beim ATP-Turnier in Cagliari auf der Insel Sardinien überraschend das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglisten-101. aus Karlsruhe ließ dem an Position drei gesetzten Norweger Casper Ruud bei 6:2, 6:1 keine Chance. Nun trifft er auf den Italiener Lorenzo Musetti oder dessen Landsmann Andrea Pellegrino.

Für Hanfmann ist es das zweite Viertelfinale der Saison auf der ATP-Tour. Beim Sandplatzturnier in Kitzbühel hatte er daraufhin sogar das Endspiel erreicht. Belohnt wird er voraussichtlich mit der Rückkehr unter die Top 100. Bei einem weiteren Sieg wäre Hanfmann so hoch platziert wie nie zuvor in seiner Karriere.