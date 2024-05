Tennis: Hanfmann verpasst Überraschung gegen Djokovic

Der Karlsruher Tennisprofi Yannick Hanfmann hat im Achtelfinale des ATP-Turniers in Genf die große Überraschung gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic verpasst und ist ausgeschieden. 3:6, 3:6 lautete das Ergebnis nach zwei Sätzen aus Sicht des 32-Jährigen. Zuvor hatte Hanfmann den zweimaligen Olympiasieger Andy Murray ausgeschaltet.

Gegen Grand-Slam-Rekordchampion Djokovic, der wegen seiner Formkrise eine Wildcard für das Vorbereitungsturnier auf die French Open angenommen hatte, war aber kein Kraut gewachsen. Djokovic zeigte an seinem 37. Geburtstag von Beginn an eine konzentrierte Leistung, wurde beim Stand von 5:3 aber von einer Regenpause gestoppt.

Als es nach gut einer Stunde weiterging, sicherte sich der Serbe prompt den ersten Satz. Im zweiten Durchgang legte Hanfmann einen Raketenstart hin und ging mit 3:0 in Führung, gewann danach aber kein Spiel mehr. Die Nummer eins der Welt nutzte den zweiten Matchball zum Sieg. Bei den am Sonntag in Paris beginnenden French Open geht Djokovic als Titelverteidiger ins Rennen.